Новогоднее поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина
Это самый долгожданный, самый добрый праздник.
В эти дни мы дарим подарки, говорим тёплые слова близким и загадываем желания. Подводим итоги и строим планы на будущее.
Мы достойно провели 2021-й год. Вместе преодолевали трудности. Добились успехов – в экономике, строительстве, культуре и других сферах. Этот год показал, как важно поддерживать друг друга, заботиться и помогать.
Пусть Новый 2022-й год принесёт как можно больше радостных событий и новых достижений. Пусть ваши родные и друзья будут здоровы. Пусть всё задуманное получается.
Желаю вам и вашим семьям добра, счастья и благополучия!
С праздником!
С Новым годом!