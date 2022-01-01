Новогоднее поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина

Это самый долгожданный, самый добрый праздник.

В эти дни мы дарим подарки, говорим тёплые слова близким и загадываем желания. Подводим итоги и строим планы на будущее.

Мы достойно провели 2021-й год. Вместе преодолевали трудности. Добились успехов – в экономике, строительстве, культуре и других сферах. Этот год показал, как важно поддерживать друг друга, заботиться и помогать.

Пусть Новый 2022-й год принесёт как можно больше радостных событий и новых достижений. Пусть ваши родные и друзья будут здоровы. Пусть всё задуманное получается.

Желаю вам и вашим семьям добра, счастья и благополучия!

С праздником!

С Новым годом!