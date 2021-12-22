Тульская область - итоги года 2021. Императорский Тульский оружейный завод: Новый облик старого заводоуправления

В 2022 году «Императорскому Тульскому оружейному заводу» исполнится 310 лет со дня основания. Фото: материалы пресс-служб

Появление обновленного названия предприятия на этом здании не случайно. Именно здесь оно располагалось и в XIX веке — это подтверждают архивные фотографии.

Новое — позабытое старое

13 сентября 1875 года согласно Указу Александра II, за заслуги завода перед Отечеством, ТОЗу было присвоено наименование «Императорский Тульский оружейный завод» Главного артиллерийского управления. Руководители предприятия тогда были люди сплошь военные в генеральских чинах и именовались они командирами.

Так, «Императорским» завод стал спустя 163 года после основания. Однако к 200-летию ТОЗа 28 февраля 1912 года предприятию присвоили наименование «Тульский Императора Петра Великого оружейный завод». И вот теперь, отдавая дань традициям, на собрании акционеров в начале уходящего года было принято решение вновь вернуть название «Императорский Тульский оружейный завод».

Место работы директоров ТОЗа

Вид заводоуправления в XIX веке. Фото: материалы пресс-служб

Заводоуправление за долгие годы своей истории повидало в своих стенах немало руководителей предприятия. Ранее здесь находилось правление и кабинет командиров, начальников, директоров ТОЗа - генерал-майора Александра Ивановича Сиверса (1837—1840), генерал-майора Владимира Васильевича Нотбека (1870—1876), Василия Николаевича Бестужева-Рюмина (1876—1889), генерал-лейтенанта Александра Владимировича Куна (1892—1915), генерал-майора Павла Петровича Третьякова (1915—1918), Алексея Алексеевича Томилина (1940 год, директора эвакуированного

ТОЗа (завод № 314) в Медногорске (1941—1943), Константина Николаевича Руднева — директора эвакуированного ТОЗа (завод № 314) в Медногорске (1943—1947), Дмитрия Васильевича Романова (1943 — 1957), Евгения Николаевича Сабинина (1957—1979).

Сейчас же в этом корпусе находится кабинет заместителя генерального директора по производству, Почетного гражданина Тульской области Леонида Сергеевича Фокина.

Отстроенный заново

После пожаров, случившихся в июне и сентябре 1834 года в Туле, Оружейный завод практически превратился в руины. Проектная документация для строительства новых заводских корпусов и зданий была подготовлена практически лишь год спустя - в конце 1835 – начале 1836 годов. Автором архитектурного проекта заводского комплекса был архитектор В. Ф. Федосеев, младшим архитектором ТОЗа был утвержден М. А. Михайлов, который в дальнейшем станет главным архитектором предприятия.

К возведению новых заводских корпусов приступили в 1838-1839 годах. Здание правления завода, мастерские, дома командиров, арсенал, склады, мосты, шлюзы, дамбы, плотины, мельница реконструировались вплоть до 1843 года. Впервые за свою историю весь комплекс был застроен капитальными кирпичными зданиями по единому проекту. К 1 января 1845 года, согласно ведомости, составленной архитектором М. А. Михайловым, насчитывалось 79 строительных объектов ТОЗа как реконструированных после пожара, так и выстроенных заново.

В книге генерал-майора, организатора оборонного производства на ведущих оружейных заводах Российской Империи – на Императорском Тульском оружейном заводе, Ижевском оружейном и сталеделательном заводе, историка, автора фундаментального исторического труда — «История Тульского Императора Петра Великого оружейного завода» С. А. Зыбина здание «Правления Оружейнаго Завода» описано следующими словами: «Каменный двухэтажный корпус, в котором вверху помещались: заводское правление, цеховой разряд, словесный суд, канцелярия цехов, чертежная и архив, внизу аптека, гауптвахта и арестантская».

На фотографиях начала XX века здание заводского правления оружейного завода - двухэтажное, с башенными часами, выходящими на четыре стороны. Перед зданием на берегу Упы - памятник основателю завода Петру Великому, установленный к 200-летию Оружейного завода. На площади перед зданием правления проходили торжественные заводские мероприятия, посвященные знаменательным событиям. Третий этаж был построен гораздо позже, в середине ХХ века.

Обновленное название расположилось на здании старого заводоуправления. Фото: материалы пресс-служб

Символ силы и могущества

Теперь фронтон крыши обновленного здания старого заводоуправления украсил герб - российский двуглавый орел. Появление его на геральдических знаках Руси корнями уходит в Византию. Но именно при Петре I, который взошел на Российский престол в 1682 году, гордая птица стала изображаться черной (до этого орел изображался золотым). Орел стал уже не только украшением государственных бумаг, но и символом силы и могущества Российской Империи, ставшей равной среди ведущих держав Европы.

Теперь фронтон крыши обновленного здания старого заводоуправления украсил герб. Фото: материалы пресс-служб

Венчающие герб три короны символизировали три титула Петра I - Петра Великого, отца Отечества, императора Всероссийского. На груди орла размещен щит с изображением Георгия Победоносца. Всадник, разящий копьем дракона, – символ победы добра над злом, готовность народа встать на защиту Родины.

На шее орла располагается орденская цепь и орден Андрея Первозванного. Цепь состоит из чередующихся звеньев трех видов: позолоченного изображения Герба, розетки, покрытой красной эмалью и разделенной золочеными полосками в виде сияния, в каждой розетке по одной букве из фразы «За веру и верность». Звенья цепи соединены кольцами.

В лапах орел держит скипетр и державу. Скипетр – первоначально это булава, ударное оружие, символ защиты государства. Держава – символ единства и целостности государства.

Данный герб, как ничто другое, символизирует Императорский Тульской оружейный завод - старейшее оружейное производство России.