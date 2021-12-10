Владимир Ивашкевич вошел в список Политического совета партии «РОДИНА»

В список Политического совета партии "РОДИНА" вошел Владимир Ивашкевич (на фото - слева).

В рамках повестки дня одним из основных вопросов стало избрание центральных, руководящих и контрольно-ревизионных органов партии.

По итогам голосования место Председателя «РОДИНЫ» сохранил Алексей Журавлев, оставаясь идейным лидером и вдохновителем всех однопартийцев.

Также в ходе голосования были избраны члены Политического совета партии «РОДИНА», в число которых вошел лидер Тульского регионального отделения Владимир Ивашкевич.

– В ходе съезда мы с коллегами не только распределили полномочия для дальнейшей эффективной работы, но и обсудили вопросы взаимодействия на федеральном и региональном уровнях, – поделился Владимир Борисович. – Такими совместными усилиями мы сможет оказывать реальную помощь тем, кто действительно в ней нуждается, решать проблемы граждан здесь и сейчас.