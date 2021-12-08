«Давно ждал выпуска его произведений в таком формате»

Александр Лапин.

Валерия, сайт my-shop.ru:

«Мне показалось отличной идеей скомпоновать произведения Лапина в «Избранное». Я читала почти всё, что выходило. Начала с «Русского креста». У нас в городке скромная библиотека, но книги Александра Лапина до нас доходят. Первый раз, честно, взяла от нечего делать. Сама не знала, что хочу почитать, а его «Вихри перемен» в разделе «Новинки» стоял. В цикле «Русский крест» особенно понравилась эта книга, и ещё «Время жить». Злое-доброе, дружба-предательство, любовь-ненависть. Всё здесь есть, как в обычной, не книжной жизни. И плюс я люблю немного поразмышлять, пофилософствовать, а там много интересных рассуждений, конкретно меня, современную молодую женщину, затрагивающих.

Но основательно напрягало, что приходилось новые книги где-то выискивать, упорядочивать. Я перфекционист. Поэтому, как только новое издание появилось в продаже, решила прикупить сразу все четыре тома.

Почему мне близок автор и его герои? Потому что я тоже патриот своей страны, хочу знать и понимать, что с нами происходит и почему».

Евгений Александров, labirint.ru:

«Мне на проводах на пенсию коллеги по фирме подарили новенький четырёхтомник, он ещё даже пах типографской краской. Я поначалу взъелся: типа на, хоть обчитайся теперь, новоявленный пенсионер. Но истерить не стал.

Книги заняли место на полке, и читать их я не собирался. Не тут-то было: прочёл одно из интервью Александра Лапина. Мужик толковый. И вспомнил, что где-то мы с ним виделись… У меня есть дурацкая манера: читаю очень хаотично, не по порядку. И первая читка такая и была у меня. Просто влюбился в персонажа по фамилии Дубравин, выцепил его в части под названием «Время жить». Но это уже финита большой и серьёзной темы оказалась. Теперь снова-заново читаю.

Много спорного, и 90-е видятся мне несколько иначе. Но у всех же своя жизнь. Я уже не помню, когда выезжал за пределы Подмосковья, но точно ещё при Союзе. А в бывших советских республиках кипела своя жизнь, странная и страшная. Да и сейчас кипит. Что хочу сказать? Благодарен Лапину, что заставил оглянуться по сторонам. Не могу сказать, что я как-то особенно крепко любил коммунистов, но рефлексия по советским временам всё-таки присутствует. В этом, полагаю, мы с Александром близки. Но он понял что-то другое, чем я. У каждого свой опыт. Лично мне жаль, что всё тогда кончилось. Думаю, при встрече нам бы с А. Лапиным нашлось, о чём пообщаться».

Пользователь Anastasavand, сайт bookmix.ru:

«Я порядком застала советские времена, всякое видела и в 90-е. Есть ли у меня право судить свою страну? Нет, наверное, но всё же хочется больше знать и понимать людей, с которыми живёшь бок о бок.

Вот не думала не гадала, что буду отзывы какие-то писать и покушаться на очень серьёзные темы. Однако творчество Лапина меня заинтересовало.

Знакомство с данным автором началось с «Суперхана». Там многое построено на детской дружбе, это вообще отличный авторский ход. А может, есть в этом некая автобиографичность, не знаю. Прописаны самые разные коллизии. В какие только передряги не попадают герои с лёгкой писательской руки! Виною многих бед, мне кажется, становится вот это дурацкое мужское стремление к власти, желание доминировать над другими во что бы то ни стало. Вот уже сейчас пишу и завожусь. И я потом, сразу практически, начала ловить его остальные книги. Они такие… очень раздражающие. Вроде и думать забыла про все эти постсоветские дела, а тут вот так напомнили.

В общем, купила четырехтомник. Есть тут и «Суперхан», страшный, слегка мистический. Есть и «Крымский мост»... Главный герой Олег Мировой, бывший офицер и бизнесмен, мне очень импонирует.

Отзыв получился сумбурный, но зато искренний.

Сайт bookmix.ru, пользователь Azamatoff:

«Сам я родом из Казахстана, переехал оттуда уже в 2000-х. Мне как-то бывший однокурсник рассказал про книгу «Суперхан»: сравнил меня с одним из героев. События, описанные в книге, разворачивались именно там. Конечно же, я решил полюбопытствовать, что за история. Не буду сейчас рассказывать про свои впечатления от чтения. Достаточно того, что знакомство с работами А. А. Лапина я охотно продолжил.

Выпуска его произведений вот именно в таком формате ждал давно. Времени не терял: читал потихоньку, что выходило из-под его пера. И монументальные творения типа эпопеи «Русский крест», и более камерные истории.

Только приветствую почин издательства, выпустившего вот такое своего рода «собрание сочинений». Приятно и то, что само издание хорошего качества. Радует, когда талантливых авторов не только издают, но и переиздают».

Лучший подарок к новому году!

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