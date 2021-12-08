Вирус папилломы человека опасен для женщин

Такая онкология считается наиболее частым заболеванием после рака эндометрия и молочных желез. О первых симптомах и признаках рака шейки матки рассказали специалисты ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер».

Рак шейки матки называют еще «тихим убийцей», потому что долгое время болезнь не дает о себе знать. Но это не совсем так. Просто женщинам свойственно откладывать все до последнего, а признаков, что надо обратиться к врачу, зачастую много, они должны заставить представительниц прекрасного пола задуматься и принять решение обследовать организм.

6 главных симптомов

Нерегулярные кровотечения (например, между менструациями, после менопаузы или полового акта).

Необычные кровотечения (например, более сильные, чем обычно).

Давление, тяжесть в животе или вздутие (понятно, что с таким явлением сталкивается почти каждая женщина, однако отличие раковых вздутий и болей в том, что они не проходят и возникают внезапно).

Изменение цвета или консистенции вагинальных выделений.

Изменение работы кишечника или мочевых привычек, которое длится более месяца, например, частые позывы к мочеиспусканию, запоры.

Изменение внешнего вида кожи промежности.

Причина возникновения

Главной причиной развития рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). Согласно исследованиям, эту инфекцию находят у 99,7 % женщин с гистологически подтвержденным диагнозом «рак шейки матки». Попав в организм (как правило, половым путем), ДНК вируса встраивается в геном клеток эпителия и при неблагоприятном стечении обстоятельств (ослаблении иммунитета, обострении соматических, возникновении инфекционных заболеваний) вызывает злокачественное перерождение тканей шейки матки, влагалища и наружных половых органов, которое нередко выявляют случайно, с большим опозданием.

О вирусе папилломы человека его носители, как правило, узнают, когда он зримо дает о себе знать: на слизистой половых органов возникают остроконечные кондиломы или во время визита к гинекологу выявляются патологические изменения на шейке матки. Узнать, есть ли у вас ВПЧ, можно, сдав анализы у гинеколога.

Группа риска

Раннее начало половой жизни у девушек.

Наличие большого количества сексуальных партнеров.

Курение.

Инфекции, передающиеся половым путем.

Чрезмерное увлечение диетами.

ВИЧ-инфекция.

Что делать?

Специалисты призывают женщин посещать гинеколога раз в полгода. При первичном осмотре врач обязательно берет мазок на цитологию. Если мазок на цитологию показал нежелательные изменения в шейке матки, назначается следующий анализ – кольпоскопия. Если во время кольпоскопии были выявлены подозрительные участки, производится биопсия шейки матки. У молодых женщин до 30-35 лет чаще встречаются предраковые состояния, а именно дисплазия шейки матки. Если своевременно выявить и начать лечить дисплазию, то РШМ можно предотвратить.

ВАЖНО!

С 21 года каждые три года проводится диспансеризация, в ходе которой вам должны выполнить необходимые исследования, в том числе и по онкологии.

Диспансеризация и обследование в смотровых кабинетах проводится в поликлинике по месту жительства. Врач-специалист первичного онкологического кабинета при обнаружении изменений направляет больного в онкологический диспансер для уточнения диагноза и назначения лечения. Также врач передает в статистическую службу онкодиспансера данные для постановки пациента на учет. Следует отметить, что все обследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно, районные поликлиники готовы принять пациентов и в субботние дни.

Что вас ожидает на приеме у врача?

Сбор анамнеза. Врач собирает данные о жалобах на здоровье, протекании месячных и т. п. Визуальный осмотр. Осмотр влагалища и нижнего отдела шейки матки. Берется мазок с шейки матки на микрофлору и на наличие раковых клеток (онкоцитологию).

Если есть необходимость провести более тщательный осмотр, назначается кольпоскопия. Процедура безболезненна. Она позволяет провести специальные тесты для обнаружения раковых клеток и взять образец ткани для анализа.

В онкодиспансере уточняется диагноз и определяется схема ведения больного. Это может быть амбулаторное или стационарное лечение, лучевая терапия, операция, химиотерапия.

Анализ на рак шейки матки

На сегодняшний день всемирно признанный анализ для ранней диагностики рака шейки матки - это ПАП-тест (тест Папаниколау). Результат будет готов через 7 дней.

Анализ берут не ранее чем на 5-й день с момента начала цикла и не позже, чем за 5 дней до начала менструации. За сутки перед посещением гинеколога нужно воздержаться от половых контактов и спринцевания.

Для диагностики рака шейки матки существует еще несколько анализов:

Цитология на атипичные клетки. Под микроскопом определяется наличие в соскобе раковых клеток.

ВПЧ-тест «двойной генной ловушки». Позволяет диагностировать не саму опухоль, а степень зараженности вирусом папилломы человека и степень риска развития рака.

Лечение

Наилучшие результаты лечения получены при начальном раке шейки матки («рак на месте»), не врастающем в окружающие ткани. Для молодых пациенток детородного возраста, планирующих рождение детей, существует несколько вариантов органосохраняющего лечения. Методику предложит врач на основе полученных диагностических данных и конкретной клинической ситуации.

Важно знать, что диагноз «рак шейки матки» не приговор. Если женщина вовремя начала лечение, то она имеет отличные шансы на выздоровление. Более 90 % опухолей в первой стадии - излечимы. Современные методы позволяют сохранить матку и яичники. Таким образом, пациентки, которые успешно справились с болезнью, сохраняют свою сексуальность.

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