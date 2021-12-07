Городские депутаты посетили Музей обороны Тулы

Мэр Тулы Ольга Слюсарева и депутаты Тульской городской Думы посетили музей обороны.

6 декабря новый музей в парке "Патриот" осмотрели Министр культуры РФ Ольга Любимова и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Его площадь я – около 3 тысяч кв. м. В нем 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексов, более 1000 подлинных экспонатов.

За короткий срок коллектив музейных сотрудников, художников, декораторов, программистов подготовил к открытию уникальную для Тулы иммерсивную экспозицию. Она оформлена так, чтобы посетители могли максимально ощутить атмосферу осажденного города, сражающегося с врагом.

Одними из первых музей посетили Глава города Тулы Ольга Слюсарева, депутаты Тульской городской Думы и сотрудники администрации Тулы. По окончании экскурсии депутаты поделились своим мнением об экспозиции.

Экскурсию по музею провела заведующая Военно-историческим музеем Ирина Авдюшкина.

– Музей уникальный, интерактивная экспозиция поражает своим масштабом, впечатляющие декорации. Настолько все сделано реалистично, чтобы посетители могли погрузиться в события тех далеких дней. Считаю, что все туляки должны посетить музей. Он будет интересен как детям, так и взрослым. Ведь наш долг воспитывать – патриотизм, начиная с малых лет, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

– Я благодарю Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за идею создания Музея обороны Тулы. Жизнь каждой тульской семьи связана с Великой Отечественной войной. И нам важно знать не только обо всех этапах и событиях 1941-1945 годов, но и более полно владеть информацией об обороне Тулы, о ее защитниках, о том, какой вклад внесли туляки в исход борьбы над фашизмом, – рассказала Ирина Рублевская.

Ольга Слюсарева поблагодарила Ирину Авдюшкину и вручила коллективу музея Благодарность Тульской городской Думы.

– Открытие Музея обороны Тулы – уникальное для нашего города событие. Я считаю, что молодежь должна знать свою историю, гордиться подвигами своих предков. Именно такие музеи позволят нам воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма, воспитать молодежь, помнящую свою историю, – считает Александр Маринков.

От имени депутатов Тульской городской Думы Ольга Слюсарева поблагодарила заведующую Военно-историческим музеем Ирину Авдюшкину и сотрудников учреждения за активную военно-патриотическую работу с молодежью, культурно-просветительскую деятельность и сохранение исторической памяти и вручила коллективу музея Благодарность Тульской городской Думы.