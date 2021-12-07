45 лет назад Туле присвоено почетное звание «Город-герой»

Депутат городской Думы Владимир Абакумов в дни памятных мероприятий посетил тульский Военно-исторический музей.

На территории парка «Патриот» был создан Музей обороны Тулы, торжественное открытие которого состоялось в понедельник, 6 декабря. Перед бассейном Тульского государственного университета на проспекте Ленина к юбилейной дате обустроили новый сквер.

По всей области в преддверии важного для всех туляков события прошли тематические выставки, были опубликованы документы и воспоминания, изданы книги.

7 декабря на всех мемориалах, где есть воинские захоронения, ко всем памятным доскам, посвященным героям Великой Отечественной войны, прошли возложения цветов.

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– Событие, которое мы отмечаем, имеет очень важное значение. Это история силы и стойкости, которые проявляли, в том числе, и обычные жители города, потому что по-другому они поступить не могли, Тула не могла сдаться. И это был один из переломных моментов начала Великой Отечественной войны: тульская оборонительная операция сыграла ключевую роль в битве за Москву. Сегодня очень важно сохранить эту историю, донести ее до подрастающего поколения, – отметила заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман.

45 лет назад, 7 декабря 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы в период Великой Отечественной войны, оружейной столице было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».

17 января 1977 года в Тулу прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который собственноручно прикрепил звезду к тульскому знамени.

Депутаты Тульской городской Думы, которые были очевидцами знаменательных событий, поделились своими воспоминаниями.

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– Присвоение Туле звезды героя и визит Брежнева стали одними из знаковых событий, – отметил депутат Владимир Абакумов. – Я был студентом второго курса машиностроительного факультета Тульского политехнического института. Наш факультет был оборонный, напрямую связан с оборонными предприятиями. Указ вызвал всеобщее воодушевление. А когда Леонид Ильич в январе приехал в Тулу, это стало событием широкого масштаба. Помню, мы в эти дни сдавали сессию, двойки на экзаменах практически не ставили.

Нас активно привлекали к уборке города. Была снежная, морозная зима. Мы вырубали кубами снег на пл. Ленина, чтобы можно было его уложить вдоль следования кортежа. Для украшения площадей использовали еловый лапник. Очень большую помощь оказывали солдаты Тульского гарнизона. Они приводили в порядок территорию рядом с Домом офицеров, площадь Ленина.

Прошло много лет, но я помню, как мы стояли на проспекте Ленина, как встречали почетных гостей, а потом несколько дней обсуждали это событие. Указаний выйти на улицы и ждать первых лиц не было, мы это делали по велению души. Подъем был всеобщий, его можно сравнить с шествием Бессмертного полка. Когда шла трансляция вручения звезды героя, которое проходило в драмтеатре, все прильнули к телевизорам. Тула абсолютно заслужено получила звание героя. Недаром вспоминали слова Георгия Константиновича Жукова о том, что при обороне Москвы Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль. Важно сказать, что первый секретарь Тульского обкома КПСС Иван Харитонович Юнак приложил много сил, чтобы городу было присвоено это звание.

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Вспоминает депутат Тульской городской Думы Владимир Ростовцев:

– В 1976 году я закончил институт и пришел работать в Конструкторское бюро приборостроения. В ноябре уехал в командировку в Ковров. И тут по телевизору сообщили, что Туле присвоено высокое звание города-героя. Все очень обрадовались, начали поздравлять.

В день визита Брежнева в Тулу был мороз под 30 градусов. Нас посадили в автобус и повезли встречать делегацию. Всех расставили на площади рядом с памятником Ленину, площадь тогда располагалась в районе нынешнего «Утюга». Охрана была серьезная, предупреждали, чтобы чужих людей в свои ряды не пускали. Стояли долго, замерзли. Помню, как одна за одной проехали три черных Волги – проверяли дорогу. Под одной из них качнулся люк на дороге. Тут же со стороны ул. Фр. Энгельса приехала аварийная машина, люк моментально заварили.

Спустя 10-15 минут подъехал кортеж из черных правительственных «ЗИЛов». Из одной машины вышел Леонид Ильич с корзиной цветов в руках. Возложил гвоздики к памятнику Ленина и быстро уехал. Мы видели его с расстояния метров пятидесяти. Зимняя шапка, теплое пальто… После его отъезда нам сообщили, что можно расходиться.

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Депутат Инна Шевелева также рассказала о своих впечатлениях от тех событий:

– День вручения золотой звезды был знаменательный для меня, для студентки. Было очень радостно, что нашему любимому городу присвоили это почетное звание. Я помню, как мы вышли на проспект Ленина, стояли с флажками и ждали приезда Леонида Ильича Брежнева. Несмотря на мороз, на улице было очень много народа. Все ликовали, радовались, звучала музыка.

К сожалению, мне не удалось побывать в драмтеатре, где происходила торжественная церемония. Но мы чувствовали причастность к событию. Гордились историей и подвигом наших земляков. Вклад, который внесли защитники города и труженики тыла – огромен!