Какую поддержку могут получить в Туле субъекты малого и среднего предпринимательства

Поддержка малого и среднего предпринимательства - одна из приоритетных задач администрации Тулы.

Создание и развитие эффективных алгоритмов взаимодействия бизнеса и власти, в том числе поддержку малого и среднего предпринимательства, - одна из приоритетных задач администрации Тулы. Программа поддержки субъектов МСП учитывает различные потребности всех бенефициаров: от самозанятых и микропредприятий до представителей среднего бизнеса.

Усилия администрации направлены на создание комфортной среды для ведения бизнеса не только уже действующих предприятий, но и физических лиц и предпринимателей, вновь зарегистрированных и только планирующих начать предпринимательскую деятельность.

Как поддержат

В рамках программы предоставляется как финансовая, так и нефинансовая поддержка бизнеса, оказывается широкий спектр информационно-консультационных и образовательных услуг. В результате предприниматели получают всю необходимую информацию о возможностях и преференциях на государственном и муниципальном уровнях. В перечень основных форм поддержки субъектов МСП входят финансовая, имущественная, информационная, консультационная, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

В рамках программы предоставляется как финансовая, так и нефинансовая поддержка бизнеса.

Субсидирование затрат

Одним из важнейших направлений поддержки бизнеса на муниципальном уровне является программа субсидирования части затрат представителей МСП, которая включает в себя компенсацию на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на поддержку и развитие деятельности, в том числе на обновление основных средств; оплаты понесенных затрат на участие в специализированных ярмарках для сельхозпроизводителей, части затрат досуговых учреждений для детей дошкольного возраста, связанных с осуществлением деятельности групп дневного времяпровождения; затрат, связанных с оплатой участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях производственной или инновационной направленности; затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, находящихся на специальном налоговом режиме «налог на профессиональный доход».

Оптимизация налогообложения

Кроме того, предприятия МСП могут рассчитывать на предоставление грантов субъектам малого инновационного предпринимательства в целях создания или расширения производства инновационной продукции; получение комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес»; возможность оптимизации налогообложения и упрощения налоговой отчетности, включая отчетность, представляемую в государственные внебюджетные фонды субъектами МСП, применяющими упрощенную систему налогообложения, в том числе перешедших с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, а также на предоставление доступа к имуществу из числа объектов, включенных в перечень государственного и муниципального имущества.

Полезные консультации

В целях увеличения в Туле числа субъектов МСП и создания новых рабочих мест, в рамках нефинансовой поддержки администрацией Тулы осуществляется непрерывная консультативная работа по информированию представителей бизнеса по любым вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью.

Этому посвящена и деятельность бизнес-гида города Тулы – начальника управления экономического развития администрации города Александра Александровича Ильинского. Он готов оказать всестороннюю информационную поддержку любому предпринимателю, бизнесмену или гражданину, планирующему начать свою деятельность в качестве предпринимателя.

Для этого работают различные каналы связи, от привычной, по номерам телефона: +7 (980) 721-77-11, +7 (4872) 30-47-91 и адресу электронной почты IlinsiyAA@cityadm.tula.ru, до формата электронного обращения на сайте МСП города Тулы (www.biz.tula.ru) или через сообщество во «ВКонтакте» (www.vk.com/club200809502).