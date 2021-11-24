Мэр Тулы Ольга СЛЮСАРЕВА: Тульская городская Дума продолжает поддерживать общественные организации

В ходе заседания депутаты рассмотрели порядка двадцати вопросов.

В ходе заседания депутаты поддержали вопросы о передаче в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений государственному органу «Уполномоченные в Тульской области и их аппарат». А также передаче помещений ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», Центру занятости населения Тульской области, общественным организациям: «Тульский региональный союз пенсионеров», «Маленькая страна – Мы есть!», региональному отделению Федерации практической стрельбы России и другим.

– Тульская городская Дума продолжает оказывать поддержку социально ориентированным общественным организациям посредством предоставления в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений, – прокомментировала Глава города Тулы Ольга Слюсарева. – В текущем году помещения переданы более чем 50 ветеранским и патриотическим объединениям, спортивным организациям, обществам инвалидов, а также государственным учреждениям. Отмечу, в городской Думе действует рабочая группа, которая периодически проводит мониторинг состояния помещений и контролирует деятельность размещающихся в них организаций.

На заседании депутаты поддержали проекты о передаче помещений социально ориентированным общественным организациям в безвозмездное пользование.

На заседании депутатам представили Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год. В программу внесены предложения о продаже на аукционе и конкурсе 21 объекта недвижимости различной площади, в том числе шести зданий, относящихся к объектам культурного наследия. Таким образом будут исключены траты на содержание неиспользуемого имущества, а в бюджет поступят дополнительные средства. По мнению разработчиков Прогнозного плана, в документе преобладают активы с перспективным экономическим потенциалом, привлекательным для вложения инвестиций.

– При составлении проекта программы приватизации был проведен разносторонний анализ муниципального имущества, предлагаемого к отчуждению. Во-первых, были учтены интересы субъектов малого и среднего предпринимательства: в реестр включены объекты недвижимости, арендуемые представителями МСП. Следовательно создается благоприятная экономическая среда для развития бизнеса. Во-вторых, оптимизируются расходы на управление непрофильным имуществом. В-третьих, включение в перечень объектов культурного наследия позволит привлечь частные инвестиции для сохранения их исторической ценности, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.

Депутаты приняли предложенный План приватизации единогласно.

Предложенный План приватизации депутаты приняли единогласно.

В числе принятых решений – изменения в Положение «Об управлении по административно-техническому надзору администрации города Тулы».

Данные поправки являются логическим продолжением приведения нормативно-правовой базы в соответствие с федеральным законодательством. Напомним, ранее депутаты приняли ряд положений в сфере муниципального контроля и назначили контролирующие органы.

Внесенные изменения предусматривают правовое регулирование и порядок осуществления инспекторами УАТН надзора за соблюдением юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований Правил благоустройства и обязательных условий, установленных в отношении муниципального жилищного фонда.

– Цель принятых изменений – закрепление полномочий управления по административно-техническому надзору в соответствующем Положении. Дополнения предусматривают смещение акцента с проведения проверок на профилактику и предупреждение нарушений, разъяснительную работу с жителями. На мой взгляд, благодаря введению новых надзорных мероприятий значительно повысится показатель эффективности муниципального контроля в сфере благоустройства, – считает заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Вышеназванные правовые нормы вступят в силу 1 января 2022 года.

За вклад в развитие города

В ходе заседания руководители Тулы наградили туляков. Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила почетный знак муниципального образования город Тула «За вклад в развитие города Тулы» заместителю генерального директора по юридическим вопросам и собственной безопасности ООО «Первомайский завод ЖБИ» Олегу Чернышу. За личный вклад и помощь в проведении благоустройства Тулы Почетной грамоты Тульской городской Думы были удостоены генеральный директор ООО СК «Вектор» Александр Николаев и генеральный директор ООО «Экострой» Антон Рядовский. Мэр Тулы пожелала им дальнейших успехов.