Новомосковские предприятия «ЕвроХима» противостоят распространению COVID-19

Созданный в самом начале пандемии оперативный штаб компании «ЕвроХим» организовал и внедрил широкую программу вакцинации на своих предприятиях. Штаб постоянно управляет ситуацией с заболеваемостью и противодействует распространению инфекции. Причём в его деятельности участвуют и руководители региональных и муниципальных органов власти субъектов, где находятся предприятия крупнейшей в России минерально-химической компании.

На регулярной основе действуют региональные Штабы «ЕвроХим», сформированные по «площадочному» принципу. Covid-коодинаторы региональных штабов реализуют постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в регионах присутствия компании, внедрение эпидемиологических мероприятий, информирование коллектива о необходимости вакцинации и ревакцинации.

Все эти мероприятия, а также координация массовых волонтёрских движений на местах являются основными векторами работы оперативного штаба и помогают крупным компаниям выстроить эффективную работу в этом направлении. Успешный положительный опыт компании отмечен на сайте Стопкоронавирус.рф

Прививочная кампания от COVID-19 на Новомосковской площадке компании Андрея Мельниченко стартовала в начале февраля.

Вакцинация и ревакцинация работников осуществляется на базе санатория-профилактория «Тонус-Плюс». Для создания коллективного иммунитета не только внутри предприятий, но и среди жителей Новомосковского района на базе профилактория предоставлена возможность вакцинации и для родственников работников компании. Благодаря организованной работе регионального штаба процент привившихся работников Новомосковской площадки «ЕвроХима» опережает показатели района и региона в целом.

«Возможность вакцинироваться родственникам работников завода – это очень удобно. Моя мама пришла по записи в назначенное время, за полчаса заполнила необходимые документы, прошла медицинский осмотр и сделала прививку,» – отмечает аппаратчик цеха по производству азотной кислоты АО «НАК «Азот» Андрей Сафронов.