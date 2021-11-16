Депутаты гордумы участвуют в приемке отремонтированных дорог в Туле

В состав приемочной комиссии, работавшей в Зареченском территориальном округе, вошли заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов и депутат Ольга Зайцева.

В пос. Ленинский и в Плеханово

В среду, 10 ноября, состоялась приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Зареченском территориальном округе.

Асфальтирование выполнено по адресам: в пос. Ленинский по ул. Механизаторов (от Алексинского шоссе до ул. Ленина) и ул. Циолковского, в пос. Плеханово по ул. Заводской. Работы произведены в рамках муниципального контракта, предусмотренного госпрограммой «Развитие транспортной системы».

В состав приемочной комиссии вошли заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов и депутат-единоросс Ольга Зайцева. Ремонт дорожного покрытия по названным адресам выполнен в полном объеме, у членов комиссии не возникло вопросов к качеству и срокам. По итогам осмотра подписаны соответствующие акты.

Инна Шевелева приняла участие в приемке отремонтированного дорожного полотна по ул. Лучевой.

На ул. Панфиловцев и Лучевой

В четверг, 11 ноября, состоялась комиссионная приемка работ по ремонту дорожного полотна по улице Панфиловцев от дома №14 до улицы Глушанской. В состав приемочной комиссии вошел депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Погорелов. Асфальтирование проезжей части выполнено в рамках муниципального контракта, предусмотренного госпрограммой «Развитие транспортной системы». Работы завершены в полном объеме, нареканий и замечаний не поступило. Были подписаны акты приемки работ. В пятницу, 12 ноября, депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Инна Шевелева в составе межведомственной комиссии приняла участие в приемке работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Лучевой. Данный объект заасфальтирован по муниципальному контракту в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Членами комиссии было отмечено хорошее качество выполненных работ. Были подписаны соответствующие акты.

Олег Погорелов принял участие в приемке отремонтированной улицы Панфиловцев.

В округе Главы города

Также в пятницу, 12 ноября, в округе Главы города Тулы Ольги Слюсаревой состоялась приемка дорожного покрытия по ул. Нижней Волоховской. Работы были произведены на участке по Калужскому шоссе от ул. Рязанской до дома по Калужскому шоссе, 20/1 и далее до въезда в спортивно-оздоровительный центр «Тула-Арена».

В округе Ольги Слюсаревой прошла приемка дороги.

В состав приемочной комиссии вошли представители структурных подразделений администрации Тулы, главного управления по Привокзальному территориальному округу, МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы», жители округа. Работы выполнены в рамках исполнения муниципального контракта в полном объеме, объект комиссией принят.