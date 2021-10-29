Ольга Слюсарева: Важно сохранить память о юных туляках-героях

Ольга Слюсарева возложила цветы к могиле юного героя Валентина Паршутина.

Сегодня день рождения и день гибели юного туляка. В 1941 году ему исполнилось всего 12 лет.

Обращаясь к присутствующим, Ольга Слюсарева подчеркнула, как важно сохранять память о подвигах жителей города и воспитывать подрастающее поколение на их примерах.

– Когда началась война и немцы подошли к городу, Валя вместе с бойцами Тульского рабочего полка участвовал в боях, подносил снаряды, сумки с пулеметными лентами, был связным между батальонами. Ополченцы называли его между собой тульским Гаврошем. Во время боя в районе Красного Перекопа он был сражен выстрелом немецкого снайпера, – отметила Ольга Анатольевна. – Мы знаем, что многие юные герои вместе со старшими боевыми товарищами участвовали в боях в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу. Каждый день приближая победу. Низкий поклон им и вечная слава!

Ольга Анатольевна поблагодарила коллектив и учащихся центра образования № 39 за вклад в сохранение памяти о юном партизане.

В акции участвовали ученики МБОУ «ЦО №39 им. Героя Советского Союза А. А. Рогожина».

Учитель русского языка и литературы Елена Тикунова рассказала, что каждый ученик школы знает о Вале Паршутине, о его подвиге.

– В музее есть экспозиция, посвященная нашему земляку, на здании учебного заведения установлена мемориальная доска, школьники ухаживают за его могилой. 29 октября торжественно отмечается день героя Валентина Паршутина, – подчеркнула Елена Евгеньевна. – Накануне Дня города пионеру было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы». Мы благодарны депутатам Тульской городской Думы, которые поддержали наше обращение. Коллектив учителей и учащихся школы делает все, чтобы сохранить память о юном туляке.

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов.

Участники акции памяти пионера-героя Валентина Паршутина.

Наша справка

Валя Паршутин родился 29 октября 1929 года в городе Туле. Семья жила на окраине Рогожинского поселка. Мальчик обучался в городской школе №39, любил ходить в театр юного зрителя, читать книги о войне.

29 октября 1941 года Валентину исполнилось 12 лет. Мальчик сходил в разведку в поселок, принес важные сведения о противнике. С колокольни церкви строчил крупнокалиберный немецкий пулемет – проводил обстрел Красного Перекопа. У пулеметчика отряда закончились патроны, их нужно было срочно принести. Несколько раз герой Паршутин приносил патроны. В какой-то момент ему показалось, что он ползет слишком медленно. Валя, выпрямившись во весь свой небольшой рост, сразу же был замечен и сражен выстрелом немецкого снайпера.

Похоронили его сначала недалеко от того барака, где он жил, а потом перенесли захоронение на Всехсвятское кладбище.