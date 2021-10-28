У инноваций есть имя - «Восток-Сервис»

Председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по инвестиционной политике, строительству и развитию предпринимательства Александр Швыков вручает премию «Тульский бренд» генеральному директору Максиму Дербасову.

– Охране труда на многих современных производствах уделяют огромное внимание. Как вы видите свою роль в том, что этот вопрос стал прорабатываться руководителями компаний более тщательно?

– Все наши менеджеры являются экспертами в своей области. Мы находимся в постоянном взаимодействии с отделами охраны труда предприятий, помогаем им найти оптимальные решения для любых рабочих мест, рассказываем о новинках рынка, проводим опытные испытания нашей продукции. Естественно, при такой глубокой совместной работе повышается общий уровень экспертности, и наши клиенты начинают подходить к вопросам охраны труда более тщательно и ответственно.

– Какие предприятия в Тульском регионе входят в состав ГК «Восток-Сервис»?

– В Узловском районе находится одно из ведущих производств группы компаний «Восток-Сервис» – обувная фабрика «Рабочий стиль» с номинальным объемом выпуска 700 тысяч пар обуви в год. В Туле находится офис по работе с юридическими лицами, склад готовой продукции, цех по нанесению логотипов, два розничных магазина. В Новомосковске – офис и розничный магазин.

– Какие товары и услуги вы предлагаете на региональном рынке?

– На предприятия мы поставляем спецодежду, рабочую обувь и средства индивидуальной защиты: респираторы, очки, перчатки, крема и т. д. Устанавливаем стационарные страховочные системы для безопасного проведения работ на высоте и вендинговые автоматы для выдачи СИЗ в режиме 24/7. У нас есть экзоскелеты, газоанализаторы, защита от сварки и электродуги и многое другое.

В 2020 году в Туле открылся наш первый розничный магазин формата «функциональная одежда». В нем представлены модели, которые возникают на стыке повседневного дизайна и высоких технологий. Проще говоря, выглядят как обычная одежда, но при этом обладают уникальным функционалом или защитными свойствами. Такая одежда и обувь подойдет для занятий любимым хобби, ремонта, приусадебных работ, охоты и рыбалки, походов, да и просто активного отдыха с семьей или друзьями на природе.

– У вас есть такая услуга, как аутсорсинг обеспечения СИЗ для предприятий.

– Да, в Тульской области мы уже реализуем два таких успешных проекта – с компанией «Еврохим» и «ХайдельбергЦемент Рус». В услугу аутсорсинга входит хранение и выдача СИЗ, индивидуальный подбор спецодежды под размер, ремонт в случае повреждений, стирка, маркировка для удобства ведения учета и многое другое. Аутсорсинг позволяет предприятиям освободиться от решения непрофильных задач по обеспечению СИЗ, оптимизировать свои затраты и сконцентрироваться на своей профессиональной деятельности. Силами ГК «Восток-Сервис» в России реализовано уже более 120 проектов аутсорсинга это очень перспективное направление.

– Какие новинки появятся в сфере охраны труда в ближайшем будущем?

– «Восток-Сервис» демонстрирует такие новинки на всех профильных выставках. В этом году это пассивные экзоскелеты, которые помогают увеличить производительность труда работника на 83 % и предотвращают развитие профессиональных заболеваний; 3D-сканер, позволяющий создать цифровую фотографию человека и сделать виртуальную примерку выбранной спецодежды; считыватель RFID-меток – программное обеспечение для контроля прав доступа на территорию предприятия, сроков использования спецодежды и СИЗ, ведения учета рабочего времени.

– Народное признание, награда «Тульский бренд» – насколько она значима для вас?

– Мы почти 25 лет в Тульском регионе, получили награду «Тульский бренд» впервые. Для нас это подтверждение того, что «Восток-Сервис» движется в правильном направлении. Мы будем продолжать разрабатывать новую продукцию, улучшать качество сервиса, помогать сохранять здоровье и жизни сотрудников на всех видах производств. В этом мы видим свою миссию и социальную ответственность.