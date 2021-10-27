Всё путём!

Тулажелдормаш уже традиционно побеждает в номинации «Промышленные предприятия». «КП» поздравляет наше легендарное предприятие железнодорожного машиностроения и беседует с Павлом Дрёмовым, исполнительным директором завода.

- Павел Германович, премия «Тульский бренд» по сути знак народного признания, авторитетная награда, которая выделяет лучшие компании нашего региона. Как вам такая слава?

- Ну, к славе нам не привыкать. За полуторавековую историю наш завод сложил крепкую репутацию. Сегодня наш сплоченный коллектив – это высококвалифицированные специалисты, способные выполнять самые сложные производственные задачи. Прежде всего это заслуга наших людей. Кстати, накануне мы разместили объявления о вакансиях на предприятии - и тут же обрушился шквал звонков. Впору профессиональный кастинг организовывать, и мы очень тщательно подходим к подбору специалистов. Ведь Тулажелдормаш - путёвый работодатель! Всё вовремя и всё! Ждём путёвых сотрудников!». Это я объявление цитирую. Ну а премия «Тульский бренд», конечно, добавляет ярких лучей к нашей славе.

- За истекший с прошлой премии год Тулажелдормаш прославился еще и беспрецедентным мировым рекордом…

- Действительно, как писали ваши коллеги, «чтобы России зарабатывать миллиарды, надо успевать менять рельсы». Почувствуйте проблему: российскими железными дорогами трижды можно опоясать земной шар - 127 тысяч километров, а ремонтируют по три. На так называемый «недоремонт» уже президент Владимир Путин обратил внимание. Потому что это безопасность пассажиров и грузов, это скорость и качество железнодорожных перевозок, это экономика, это деньги! В планах РЖД – ремонтировать по 6 300 км в год. А при существующем парке путевых машин это невозможно. А ведь Россия еще и высокоскоростное движение планирует наладить. При скоростях 360-400 км в час вообще другого уровня полотно под рельсы нужно собирать. Тупик? Наши конструкторы нашли выход. И это технологический прорыв! На Тулажелдормаше создали Универсальный путевой комплекс, равных которому нет ни в России, ни в мире! Испытания на полигонах РЖД показали – наши машины установили мировой рекорд по скорости и качеству работ. Их выработка в 2,5 раза выше, чем у отечественных и лучших зарубежных аналогов.

- Конечно, это технологический прорыв, и, если правильно понимать, это не единственная ваша разработка?

- Железнодорожным путям России приходится, а в еще большей степени - предстоит справляться с огромными потоками грузов. Надо увеличить пропускную способность сети минимум в десять раз. Чрезвычайно актуальным становится глубокая модернизация путей, для которых в свою очередь, необходимы высокопроизводительные машины. Современным ремонтом путей должны заниматься машины, объединенные в единое цифровое пространство. Они смогут обеспечить безопасность железнодорожных перевозок, в срок проводить все виды ремонта, позволяя поддерживать высокую скорость движения на перегонах. Производительность западных аналогов - что европейских, что американских, недостаточна для решения амбициозных задач, стоящих перед российским транспортным комплексом. Справиться с ними может только современная отечественная техника с высокими производственными показателями. Мы продолжаем разработку и изготовление новых машин. В этом году впервые за всю историю завода мы поставим заказчику 6 абсолютно новых путевых агрегатов. Безусловно, мы выходим и на внешние рынки. В проекты уже вложено почти 6 миллиардов рублей собственных инвестиций. Мы благодарны тульскому губернатору Алексею Дюмину, который мобилизовал и правительство Тульской области, и научно-образовательный центр «ТулаТЕХ» на решение, без преувеличения, мировой проблемы.

- Вы знаете, в русском языке прилагательные «путевой» и «путёвый» - созвучные слова. А на Тулажелдормаше значения «обслуживание путей сообщения» и «путный, дельный, толковый, хороший, стоящий, пригодный» настолько сблизились, что кажутся уже синонимами… Кажется, в вашем случае очень выразительно!

- Всё путём!