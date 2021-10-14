Ольга Слюсарева и депутаты гордумы рассмотрели обращения туляков

Мэр Тулы Ольга Слюсарева провела дистанционный прием граждан.

За консультацией по предоставлению льгот труженикам тыла обратилась ветеран Великой Отечественной войны. Тулячке даны разъяснения о действующих мерах социальной поддержки, порядке и условиях их оформления. Кроме того, по просьбе ветерана, Ольга Слюсарева оказала женщине содействие в записи к врачам узкой специализации.

Активисты дома № 16а по ул. Смидович выразили благодарность за помощь в подготовке заявки для вступления в муниципальный проект «Наш город» на 2022 год. По словам жителей, долгое время придомовая территория не ремонтировалась, асфальтовое покрытие разрушено, образовались выбоины и ямы. При содействии мэра были подготовлены документы для участия в проекте.

– Мы очень благодарны за помощь в решении проблемного вопроса нашего дома. После нескольких лет ожидания мы сможем беспрепятственно передвигаться по двору, – от имени соседей поблагодарил Главу города старший по дому.

Житель ул. Нижней Волоховской пожаловался на открытый канализационный люк. Как пояснил заявитель, смотровой колодец находится на территории соседнего многоквартирного дома. Обращение в управляющую компанию не принесло результата. При содействии главного управления по Привокзальному территориальному округу вопрос удалось решить.

– По сложившейся практике приемы ведутся по предварительной записи, поэтому есть возможность проработать поступившие обращения заранее и в ходе общения с жителями предложить конкретные варианты решения. Безусловно, часть просьб требует более детального изучения ситуации, тогда мы направляем в профильные организации соответствующие запросы и письма. Решение озвученных проблем держим на контроле, – пояснила Ольга Слюсарева.

Прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» провела заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» провела прием заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

Жительница дома №86 по улице Декабристов обратилась к депутату по вопросу замены приборов учета коммунальных ресурсов. Анастасия Дементьева объяснила, что в соответствие с законодательством собственник квартиры обязан заблаговременно уведомить ресурсоснабжающую организацию о проведении работ по замене прибора учета. После этого направить заявление об опломбировке и вводе нового прибора учета в эксплуатацию.

Жители дома №37, кор. 3 по ул. Свободы обратились к Анастасии Дементьевой с вопросом организации парковки для жителей дома на прилегающем к дворовой территории участке. Депутат разъяснила процедуру выделения земельных участков с последующей передачей в пользование жителям многоквартирного дома.

Также в ходе приема поступили обращения по присоединению частных домовладений к инженерным сетям и реализации федеральной программы капитального ремонта образовательных учреждений.

В дистанционной форме провела прием граждан депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Елена Тимохина. В ходе приема были рассмотрены вопросы, касающиеся начисления платы за вывоз бытового мусора, затронута социальная тематика.

В дистанционной форме провела прием граждан депутат Тульской городской Думы Елена Тимохина.

В частности, жительница Тулы поинтересовалась достоверностью информации, размещенной в одной из региональных газет об увеличении в два раза пенсий гражданам, достигшим возраста 80 лет. Депутат сделала устный запрос в Пенсионный фонд РФ по Тульской области. По информации ведомства, в СМИ была представлены некорректные сведения, которые ввели заявительницу в заблуждение. Елена Юрьевна разъяснила тулячке порядок начисления пенсий гражданам после достижения ими возраста 80 лет. Решение некоторых поступивших просьб находится на личном контроле депутата.