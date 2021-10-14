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Общество14 октября 2021 16:05

Ольга Слюсарева и депутаты гордумы рассмотрели обращения туляков

14 октября Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева и городские депутаты провели приемы граждан
Источник:kp.ru
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Мэр Тулы Ольга Слюсарева провела дистанционный прием граждан.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева провела дистанционный прием граждан.

За консультацией по предоставлению льгот труженикам тыла обратилась ветеран Великой Отечественной войны. Тулячке даны разъяснения о действующих мерах социальной поддержки, порядке и условиях их оформления. Кроме того, по просьбе ветерана, Ольга Слюсарева оказала женщине содействие в записи к врачам узкой специализации.

Активисты дома № 16а по ул. Смидович выразили благодарность за помощь в подготовке заявки для вступления в муниципальный проект «Наш город» на 2022 год. По словам жителей, долгое время придомовая территория не ремонтировалась, асфальтовое покрытие разрушено, образовались выбоины и ямы. При содействии мэра были подготовлены документы для участия в проекте.

– Мы очень благодарны за помощь в решении проблемного вопроса нашего дома. После нескольких лет ожидания мы сможем беспрепятственно передвигаться по двору, – от имени соседей поблагодарил Главу города старший по дому.

Житель ул. Нижней Волоховской пожаловался на открытый канализационный люк. Как пояснил заявитель, смотровой колодец находится на территории соседнего многоквартирного дома. Обращение в управляющую компанию не принесло результата. При содействии главного управления по Привокзальному территориальному округу вопрос удалось решить.

– По сложившейся практике приемы ведутся по предварительной записи, поэтому есть возможность проработать поступившие обращения заранее и в ходе общения с жителями предложить конкретные варианты решения. Безусловно, часть просьб требует более детального изучения ситуации, тогда мы направляем в профильные организации соответствующие запросы и письма. Решение озвученных проблем держим на контроле, – пояснила Ольга Слюсарева.

Прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» провела заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» провела прием заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» провела прием заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

Жительница дома №86 по улице Декабристов обратилась к депутату по вопросу замены приборов учета коммунальных ресурсов. Анастасия Дементьева объяснила, что в соответствие с законодательством собственник квартиры обязан заблаговременно уведомить ресурсоснабжающую организацию о проведении работ по замене прибора учета. После этого направить заявление об опломбировке и вводе нового прибора учета в эксплуатацию.

Жители дома №37, кор. 3 по ул. Свободы обратились к Анастасии Дементьевой с вопросом организации парковки для жителей дома на прилегающем к дворовой территории участке. Депутат разъяснила процедуру выделения земельных участков с последующей передачей в пользование жителям многоквартирного дома.

Также в ходе приема поступили обращения по присоединению частных домовладений к инженерным сетям и реализации федеральной программы капитального ремонта образовательных учреждений.

В дистанционной форме провела прием граждан депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Елена Тимохина. В ходе приема были рассмотрены вопросы, касающиеся начисления платы за вывоз бытового мусора, затронута социальная тематика.

В дистанционной форме провела прием граждан депутат Тульской городской Думы Елена Тимохина.

В дистанционной форме провела прием граждан депутат Тульской городской Думы Елена Тимохина.

В частности, жительница Тулы поинтересовалась достоверностью информации, размещенной в одной из региональных газет об увеличении в два раза пенсий гражданам, достигшим возраста 80 лет. Депутат сделала устный запрос в Пенсионный фонд РФ по Тульской области. По информации ведомства, в СМИ была представлены некорректные сведения, которые ввели заявительницу в заблуждение. Елена Юрьевна разъяснила тулячке порядок начисления пенсий гражданам после достижения ими возраста 80 лет. Решение некоторых поступивших просьб находится на личном контроле депутата.

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