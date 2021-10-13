Секрет здоровой жизни из Тулы

Кладезь витаминов

Молоко и молочные продукты, изготовленные из натурального коровьего молока, обладают рядом ценных питательных веществ, которые не могут заместить другие продукты.

Важнейшая их роль в питании человека заключается в обеспечении организма минералами, необходимыми для здоровья костей и зубов, такими как кальций и фосфор. Эти же минералы участвуют в построении клеток головного мозга и способствуют нормальной работе нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Для поддержания биохимического, метаболического, иммунологического равновесия организма и сохранения здоровья человека необходимо, чтобы микрофлора кишечника пребывала в нормальном состоянии. От этого зависит все: и наша внешняя красота, и иммунитет.

Секрет здоровой жизни из Тулы

Например, кефир, который производит Тульский Молочный Комбинат, — настоящая кладезь витаминов. А все потому, что его там делают на кефирных грибках! Каждый день ровно в 14:00 происходит пересадка кефирных грибков. Заквасочное отделение на комбинате — почти стратегический объект: кроме специалиста, туда никто не может попасть. Там поддерживаются режим строжайшей гигиены и условия, необходимые для здорового существования кефирных грибков.

Секрет здоровой жизни из Тулы

Кефир полезен за счет своего многогранного состава. Он содержит витамины группы В, калий, кальций, цинк, хром. Эти компоненты благотворно воздействуют на нервную систему человека, на его интеллект, хорошо поддерживают иммунитет. Цинк способствует похудению. Хром особенно полезен для людей с сахарным диабетом. Кефир нормализует микрофлору и подавляет гнилостные процессы. От состояния нашей микрофлоры зависит очень многое, поскольку именно там формируется наш иммунитет. Это первая защита нашего организма от проникновения чужеродных агентов.

Творог, который можно пить, - ноу-хау от ТМК

А вы знали, что творог можно пить? Можно, но только наш, от Тульского Молочного Комбината. Питьевой творог «Бежин луг» производится с помощью особой запатентованной технологии ультрафильтрации, через крошечные мембраны. Весь технологический процесс проводится в закрытом потоке. Ручной труд полностью отсутствует, что позволяет неукоснительно соблюдать технологию и поддерживать высокий уровень качества продукции.

Секрет здоровой жизни из Тулы

Питьевой творог «Бежин луг» содержит в себе большее количество белка, молочнокислых бактерий и незаменимых аминокислот. Именно эти аминокислоты играют важнейшую роль в поддержании иммунного здоровья человека, помогают сжигать жир и преобразовывать его в энергию, контролируют аппетит, снижают заболеваемость остеопорозом и совершают еще много полезных дел для нашего организма.

В каждой бутылке творога «Бежин луг» содержится в 2,5 раза больше белка, чем в йогурте. Это означает, что им быстрее можно утолить голод. А питьевая консистенция делает творог удобным в любой ситуации: на работе, в школе, перед или после занятий спортом. Так просто взять здоровье с собой!

Важно

Сейчас абсолютно для всех настало время грамотно выстроить рацион, чтобы укрепить иммунитет и уберечься от болезней. Основанные на опыте профилактики, контроля и лечения инфицированных коронавирусом научные исследования подтвердили, что сбалансированное питание, обогащенное молочными продуктами, повышает сопротивляемость организма к инфицированию и обеспечивает необходимые питательные вещества для борьбы с болезнью.

С 5 по 8 октября АО «ТМК» в составе делегации от Тульской области участвовало в общероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2021»

Министр сельского хозяйства региона Алексей Степин подчеркнул: «На нашем стенде мы представляем уникальный для всего мира продукт, разработанный АО «Тульский Молочный Комбинат», – это питьевой творог. Он нравится детям и взрослым и сохраняет ценностные преимущества творога – сочетание различных белков, углеводов, жиров и активной кислотности.» Это еще раз подтверждает, что продукция, произведенная под маркой «Бежин луг», несет пользу в каждой капле. А новые разработки от Тульского Молочного Комбината по праву выводят наш регион в лидеры молочной индустрии страны.