Конкурс «Поколение ЭКО» компании «ЕвроХим» признали лучшим социально-экологическим проектом

Подведены итоги ежегодной премии «ECO BEST AWARD» – независимой общественной награды, вручаемой за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. Традиционно в состав Экспертного Совета премии входят представители органов государственной власти, эксперты в области экологии и устойчивого развития, а также руководители общественных и профессиональных ассоциаций, объединений. Цель награды - привлечение внимания к проблеме экологической безопасности, сохранения целостности энергосистемы.

«Поколение ЭКО» - это конкурс для старшеклассников Новомосковска и района, разработанный компанией «ЕвроХим» и ТРОО «Экологическая защита». Основными целями конкурса является формирование экологического мышления и образа жизни у подрастающего поколения, бережного и заботливого отношения к природе, предоставление возможности подрастающему поколению посредством реализации проектов проявить свой творческий и научный потенциал.

Проект стартовал в 2015 году. В нем принимают участие все школы Новомосковского района. Конкурс проходит в два этапа. На первом школьникам необходимо разработать экологический проект, практически реализуемый и экологически эффективный. Творческий подход и экономическая обоснованность работы являются важными критериями при определении финалистов. Оценивая презентацию проектов, экспертное жюри определяет десять лучших работ. Их авторам компания «ЕвроХим» предоставляет денежные средства на полную или частичную реализацию проекта.

Победители и призеры проекта получают возможность отправиться в командировку экологической направленности. Так Новомосковские школьники посетили 3 страны Европы и 12 туристических уголков в России.

За время своего существования на конкурсе было представлено 92 экологических проекта разной направленности и масштаба: от сбора мусора и создания эко-лавочек на территории школы до экотуризма в регионах и модернизации транспортной системы. Девиз конкурса: «Мысли глобально – действуй локально!» не раз доказывал, что маленькие локальные достижения могут находить развитие уже в огромных масштабах. Несколько экологических проблем и проблем развития городской среды с вариантами молодежного решения, представленными школьниками на конкурсе, привлекли внимание властей и получили поддержку в масштабах города.