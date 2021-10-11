Сотрудники Сбербанка помогли задержать мошенника

Сотрудники офиса Сбербанка 8604/012 не остались равнодушными и помогли клиенту сохранить деньги.

В отношении 35-летнего гражданина сотрудниками правоохранительных органов уже возбуждено несколько уголовных дел. Установить подозреваемого в мошенничестве сотрудникам уголовного розыска УМВД помогла служба безопасности Сбербанка. Сработали четко, грамотно, оперативно.

Не быть равнодушными

Каждая история о том, как сотрудники Сбербанка защищают клиентов от мошенников – это история о неравнодушии. В офисе 8604/012 был обычный рабочий день. Руководитель отделения Анастасия Сальникова находилась на перерыве, когда услышала громкий разговор в клиентском зале. Обычно в этом офисе банка, на ул. Фрунзе, 12 спокойная деловая обстановка, не характерное поведение тут же вызвало у Анастасии подозрение.

- Когда я вышла в зал, увидела нашу постоянную клиентку, женщину в возрасте, всегда общительную, открытую, - рассказывает Анастасия Сальникова. - Она регулярно приходит в офис, обращается за советом в случае необходимости, знает всех сотрудников. Женщина всегда приходила одна, а в этот раз была с сопровождающим – молодым мужчиной. Она была напряжена и говорила: «Мне нужны деньги. Срочно!». Честно говоря, меня сразу смутил ее сопровождающий, на вопрос о нем она резко ответила: «Всегда была одна, а сейчас не одна!». Клиентка не шла на контакт, ее поведение сильно отличалось от обычного.

Руководитель офиса Сбербанка 8604/012 Анастасия Сальникова.

Женщина хотела снять всего 10 000 рублей – сумма не большая, можно было выдать эти деньги и отпустить клиента, но нет… Сошлись в единое целое сразу несколько факторов: неизвестный сопровождающий, непонятная спешка клиента, нетипичное его поведение, и… неравнодушие сотрудника банка - Анастасии Сальниковой.

Четко и быстро

Анастасия Сергеевна сказала клиентам, что произошел технический сбой и необходимо немного подождать, а в это время связалась со службой безопасности Тульского отделения:

- Я позвонила старшему специалисту сектора противодействия мошенничеству Игорю Куприну, описала ситуацию, и уже через 7 минут (он оперативно связался с сотрудниками УМВД) в офис зашла полиция. Пока мы ждали УМВД, молодой человек, который сопровождал клиентку, начал агрессивно себя вести, тряс паспортом, при этом произнес странную фразу: «Карточный долг – это святое». Он не покинул офис, не убежал – мне показалось, что он был под воздействием запрещенных препаратов (алкоголем он него не пахло) – ведь телефонные мошенники обычно не заходят в офис вместе с жертвой.

Сотрудники УМВД смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье «Мошенничество».

Будьте бдительны!

Позже выяснилось следующее: злоумышленник позвонил 70-летней тулячке и заявил, что обращается к ней по просьбе ее сына. Якобы у сына появились карточные долги, которые необходимо погасить в кратчайшие сроки. Пенсионерка дважды передала мошеннику суммы — 3 и 5 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник не успокоился и продолжал названивать женщине, напоминая о мифических долгах ее сына и требуя еще 10 000 рублей – именно за этой суммой женщина пришла в офис Сбербанка. Примечательно, что сын женщины – инвалид, живет с матерью в одной квартире и не выходит из дома. Но она решила, что он действительно попал в беду (может быть имея ввиду онлайн-игры), и не стала расспрашивать его о карточном долге, чтобы не расстраивать сына.

- Через несколько дней я поговорила с нашей клиенткой. Она сказала, что много раз читала о подобных случаях мошенничества, но, когда сама столкнулась с такой ситуацией, была словно под гипнозом, не отдавала отчет в своих действиях: «Я даже не поняла, как могла оказаться в такой ситуации». Будьте бдительны, расскажите об этом случае знакомым пожилым людям. Уверена, что так мы вместе сможем предостеречь их от беды, - подчеркнула Анастасия Сальникова.

После случившегося пенсионерка поблагодарила сотрудников Тульского отделения Сбербанка и УМВД по Тульской области за то, что помогли ей сохранить деньги и не попасть на уловку мошенника.