15 летальных случаев за сутки: в Тульской области выросло число смертей от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

На 10 октября, 11:20, по данным сайта Стопкоронавирус, за последние сутки в Тульской области зарегистрировано 152 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе в регионе выявлено 56 027 пациентов с этим диагнозом.

Резко подскочила статистика летальных исходов: выявлено 15 случаев смерти за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего с марта прошлого года от осложнений этой болезни умерли 3 133 человека.

Выздоровели от коронавируса за эти сутки 135 жителей Тульской области. А за все время этот показатель составил 48 183 человека.