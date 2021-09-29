В Тульской области взяли курс на развитие промышленных технопарков

В Тульской области взяли курс на развитие промышленых технопарков Фото: материалы пресс-служб

В заседании приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области курирующий экономический блок Александр Шаламов, министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, члены общественного совета и члены инфраструктуры поддержки бизнеса.

Основным вопросом стал доклад о работе по созданию и развитию промышленных технопарков, индустриальных парков и промышленных кластеров в Тульской области. Региональным правительством разрабатывается комплекс мер по стимулированию развития данных видов инфраструктуры по стимулированию развития промышленности. В ланах предусмотреть льготное налогообложение по прибыли для резидентов и нулевой налог на имущество для управляющих компаний технопарков. Члены совета ознакомились с направлениями экспортной поддержки реализуемой в регионе. Представитель центра поддержки экспорта, рассказал о перспективах для малого и крупного бизнеса по продвижению товаров и услуг на внешних рынках.

В настоящий момент готовится ряд бизнес миссий тульских предпринимателей в зарубежные страны. Регулярно в онлайн режиме проводятся встречи с торгпредствами России зарубежном. Директор центра «Мой бизнес» Тульской области, ознакомил членов совета с комплексными услугами для субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области.

"В современных условиях направление развития технопарков является актуальным, так как связано с быстрым развитием малого предпринимательства, формированием спроса на знания и технологии. Внедрение налоговых льгот и субсидий промышленным технопаркам должно способствовать развитию кооперации между мелким и крупным бизнесом и способствовать росту экономик в муниципалитетах региона. Считаю это началом реализации программы развития региона, утвержденной губернатором Алексеем Дюминым», - отметил председатель Тульского на отделение ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов.