Ранее судимый пьяный туляк избил мужчину в ночном баре

Фото: Росгвардия Тула
Фото: материалы пресс-служб
В Туле росгвардейцы задержали мужчину, который избил местного жителя. Это случилось ночью 27 сентября.
Как сообщает региональное управление Росгвардии, ночью 26-летний ранее судимый туляк устроил драку в одном из сетевых баров. Сотрудники заведения вызвали силовиков, которые и задержали злоумышленника, сильно избившего своего оппонента.
Пострадавшего мужчину госпитализировали, а напавшего на него молодого человека передали в полицию для дальнейшего разбирательства.