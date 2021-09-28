Ранее судимый пьяный туляк избил мужчину в ночном баре

Фото: Росгвардия Тула Фото: материалы пресс-служб

В Туле росгвардейцы задержали мужчину, который избил местного жителя. Это случилось ночью 27 сентября.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, ночью 26-летний ранее судимый туляк устроил драку в одном из сетевых баров. Сотрудники заведения вызвали силовиков, которые и задержали злоумышленника, сильно избившего своего оппонента.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, а напавшего на него молодого человека передали в полицию для дальнейшего разбирательства.