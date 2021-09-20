Алексей Дюмин набрал более 83% голосов на выборах губернатора Тульской области Фото: материалы пресс-служб

По данным Центризбиркома, за действующего главу региона отдано 83,58 % голосов. Таким образом действующий глава региона, пять лет назад пришедший на смену Владимиру Груздеву, оказался выбранным на второй срок. Кстати, на прошлых выборах в 2016 году Дюмин набрал 84,19 % голосов.

На втором месте Владимир Исаков (9,08) от КПРФ. Далее идут Владимир Ростовцев (2,89%) от Партии пенсионеров и Юрий Моисев (2,72) от «Коммунистов России».

Растянувшиеся на три дня выборы в этом году в Тульской области проходили на 1083 постоянных и 15 временных участках, 60 из которых были именными и тематическими. Так, на участке «Тула оружейная» гостей встречал фольклорный ансамбль. Антураж участка «Герои спорта» был решен в спортивном стиле. Дети разыгрывали у входа на участок шахматные партии, на стенах – плакаты с фотографиями тульского «Арсенала». В зале для голосования – огромный стеллаж со спортивными кубками. А на именном избирательном участке вирусолога Михаила Чумакова в Епифани можно было привиться от COVID-19 - рядом с участком работал выездной пункт вакцинации.

В целом, по предварительным данным облизбиркома, явка на прошедших выборах в Тульской области составила 52,85 %.

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