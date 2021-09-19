Пряники, оружие и герои спорта. Как туляки голосуют на именных участках

На участке «Тула оружейная» гостей встречал фольклорный ансамбль

На участке «Тула оружейная» гостей встречал фольклорный ансамбль, который, конечно же, исполнял, «Тульскую оборонную». Тем более и праздник ведь сегодня особый – День оружейника.

На этом именном участке голосовал директор Тульского оружейного завода Илья Курилов

На этом участке голосовал директор Тульского оружейного завода, депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Илья Курилов. По его мнению, этот участок, да еще в праздник, должен быть одним из лучших. Собственно, так оно и есть, все здесь здорово организовано, много наглядной агитации. По мониторам показывают ролики о знаменитых тульских оружейниках. Все желающие могут посетить школьный музей, посвященный Туле оружейной.

В качестве экспонатов в музее представлены и работы учеников школы №71. На память Илье Курилову вручили компакт-диск, в котором представлены экспонаты музея, посвященные истории оружейного завода.

Что касается самих выборов, Илья Николаевич прокомментировал ход голосования так:

– Выборы – это всегда вопрос волеизъявления граждан. Если мы хотим иметь достойную жизнь, что-то сделать для государства – это единственный инструмент, который дает возможность любому гражданину высказать свое мнение.

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Петрунин традиционно, по его словам, голосует на другом участке – в Ясной Поляне. Но сегодня решил прийти на участок «Тула пряничная».

– Тула славится традициями разных промыслов, в том числе производством пряников. Здесь, на участке, создана великолепная атмосфера, – отметил он. – От выборов жду перемен, в первую очередь улучшения здравоохранения, качества жизни в целом. От того, как мы проголосуем, какой сделаем выбор, зависит будущее нашей страны.

Пряничная Тула действительно была представлена на участке во всей красе. Это не только разгуливающие среди гостей фигуры неразлучной парочки – тульского самовара и тульского пряника, но и развалы с пряниками самых разных производителей. Пряники можно было отведать, выиграть в лотерею, а заодно узнать некоторые секреты производства. Их рассказывал настоящий мастер, вырезающий пряничные доски Дмитрий Авдеев.

– Я получил профессию по специальности народные промыслы. А диплом был по пряничным формам, посвященным городу Туле. Пряничная доска – особое искусство. В ней должны быть лаконичные узнаваемые формы, без мелких деталей, чтобы рисунок в выпечке не потерялся. Правило такое – любая деталь должна быть не меньше сантиметра.

На изготовление одной доски, по его словам, уходит около пяти дней. Так что работа и непростая, и кропотливая. Доски Дмитрий режет в основном из березы. Прослужит такая доска несколько лет. Для надежности она пропитывается маслом – чаще подсолнечным, но можно и льняным. Масло закрывает поры доски от влаги.

– Чаще всего сейчас заказывают детские пряничные формы от 100 до 350 грамм, – делится секретами Дмитрий. – В качестве картинки используются не только виды Тулы, но и кошечка, собачка, сердечки «кого люблю, тому дарю». Инструменты, чтобы сделать всю эту красоту, самые простые – нож и полукруглая стамеска.

Антураж участка «Герои спорта» решен, конечно же, в спортивном стиле. Дети разыгрывали у входа на участок шахматные партии, на стенах – плакаты с фотографиями тульского «Арсенала». В зале для голосования – огромный стеллаж со спортивными кубками. Все спортивные трофеи – самые настоящие. Они выиграны учениками Центра образования №8, в помещении которого располагается избирательный участок. Самые недавние – местной баскетбольной команды, отличившейся в популярном российском турнире КЭС-баскет. Среди учеников школы и победительница Всемирной универсиады, чемпионка России по легкой атлетике Екатерина Реньжина. Так что коллективу школы есть, кем гордиться.

Собственно, и тот факт, что этот избирательный участок выбрали для того, чтобы отдать свой голос, кандидат в депутаты Государственной Думы Виктор Дзюба и волейболистки команды «Тулица» – тоже законный предмет для гордости.

– Мы только что приехали с Кубка России, и сразу пришли сюда, чтобы принять участие в голосовании, – рассказала игрок «Тулицы» Анастасия Бавыкина. – Отдельно хочется сказать, что мы голосуем в День оружейника, и хотим всех туляков поздравить с этим праздником.

Игрок «Тулицы» Анастасия Бавыкина

Ее поддержала коллега по команде Анастасия Азанова.

– Считаю, что каждый должен выполнить свой гражданский долг, и проголосовать. Здорово, что есть такая возможность проголосовать на участке, посвященном тулякам – героям спорта.

Игрок «Тулицы» Анастасия Азанова

– Мы очень любим свой город и свою страну, нам нравится все, что сейчас происходит. Поэтому мы пришли сделать свой выбор и поддержать тех людей, которых мы любим, ценим и уважаем, – рассказала старший тренер «Тулицы» Анастасия Терехова.

Старший тренер «Тулицы» Анастасия Терехова

На всех именных участках рассказали, что особая активность избирателей была в первый день голосования, в пятницу, и, несмотря на прохладную погоду, сегодня. Выборы проходят спокойно и в штатном режиме.

В Тульской области проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ и губернатора региона. Всего в регионе образовано порядка 60 именных и тематических участков.