Глава города Тулы и депутаты Тульской городской Думы принимают участие в выборах

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева приняла участие в голосовании.

Мэр проголосовала на избирательном участке № 1535 в селе Архангельское.

– Выборы Губернатора и депутатов Госдумы – важное общественно-политическое событие этой осени. От мнения каждого из нас зависит будущее. Уверена, туляки придут на участки, выразят свою гражданскую позицию и отдадут голоса за достойных кандидатов. Выбирая Губернатора области, мы голосуем за дальнейшее развитие региона, экономики, реализацию социально значимых проектов, привлечение инвестиций и многое другое, – подчеркнула Ольга Слюсарева. – В дни голосования, с 17 по 19 сентября, мы также выбираем депутатов Государственной Думы. Они будут представлять интересы области, интересы избирателей на федеральном уровне, это тоже важно и ответственно.

Мэр отметила, что все возможности для волеизъявления предоставлены. Соблюдены меры безопасности: участки обеспечены средствами индивидуальной защиты и всем необходимым.

Кроме того, Ольга Слюсарева поддержала один из объектов по проекту «Народный бюджет», который отремонтируют в следующем году.

Депутаты Тульской городской Думы также принимают активное участие в голосовании на своих избирательных участках.

"Выборы - это важное событие"

17 сентября проголосовала на выборах Губернатора Тульской области и депутатов Государственной Думы заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. Она посетила избирательный участок № 2139 в Зареченском округе.

17 сентября проголосовала на выборах Губернатора Тульской области и депутатов Государственной Думы заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

– Выборы – это важное событие, от их итогов зависит будущее нашей страны и дальнейшее развитие Тульской области, – отметила Анастасия Дементьева. – Мы все хотим, чтобы интересы туляков представляли достойные и компетентные люди. Призываю каждого проявить ответственную гражданскую позицию и принять участие в голосовании.

Анастасия Олеговна также проголосовала на избирательном участке за объекты, которые могут войти в программу «Народный бюджет – 2022».

"Голосование - гражданский долг каждого"

В это же день заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов принял участие в голосовании на выборах.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов принял участие в голосовании.

Алексей Владимирович посетил избирательный участок № 2408. Также он проголосовал за объекты, которые могут войти в программу «Народный бюджет – 2022».– Голосование – это гражданский долг каждого, – прокомментировал Алексей Ионов. – В эти три дня мы принимаем важное решение, от которого зависит дальнейшее развитие нашего региона. Отмечу, что на избирательных участках соблюдены все санитарные требования.

"Архиважно прийти на выборы"

17 сентября заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов принял участие в голосовании на избирательном участке № 2522, расположенном в центре образования № 42.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов принял участие в голосовании.

– На самом деле, архиважно для каждого гражданина прийти на выборы и отдать свой голос, потому что мы те люди, которые строят будущее нашей страны, нашего региона, нашего города. Выборы Губернатора Тульской области – главный вопрос. От первого лица региона многое зависит: привлечение инвестиций, реализация масштабных проектов. Что касается выборов в Государственную Думу, то это орган, который принимает важнейшие законы нашей страны. Мы должны верить только делам, а не словам, доверять тем депутатам, которые уже что-то сделали или имеют правильно выверенную четкую программу, и их обещания не разойдутся с делом. Поэтому, голосуя за кого-либо, конечно же, надо руководствоваться своим сердцем и теми делами, которые происходят в нашем регионе и нашей стране в целом, – прокомментировал Евгений Смолянинов.