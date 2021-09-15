Сбер запустил портал по финансовой грамотности

На единой платформе собрана информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций.

Сбер запустил информационно-образовательный проект СберКлевер, направленный на повышение финансовой грамотности.

На единой платформе собрана важная информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, необходимая всем независимо от возраста и уровня дохода. Она представлена в разных форматах — это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и её градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) позволят любому читателю найти полезные и актуальные для него сведения.

СберКлевер предлагает не только статьи, но и полноценные обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

- Мы живём в удивительном мире, в котором уже создано невероятное количество финансовых инструментов для накопления, приумножения и защиты капитала, огромное количество аналитики, показателей, новостей. Наш образовательный портал СберКлевер приглашает вас в увлекательное путешествие по финансовой вселенной, результатом которого станет осознанное отношение к собственным финансам и, как следствие, рост личного благосостояния.

Кирилл Брель, вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Среднерусского банка:

- Традиционно Сбер уделяет много внимания не только развитию финансовых продуктов, но и сервисам, которые делают жизнь людей значительно легче. Наш новый образовательный портал СберКлевер призван помочь нашим клиентам изменить их отношение к управлению финансами - научиться ответственно относиться к деньгам, правильно копить их и страховать. И, конечно, делать это вместе со Сбером.