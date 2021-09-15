Сергей Гребенщиков: «Утверждение статуса «Дети войны» – лишь первый шаг»

Сделан первый шаг к законодательному закреплению статуса «Детей войны». Фото: материалы пресс-служб

– В год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны и 45-летия со дня присвоения Туле почётного звания «Город-герой» сделан первый шаг к законодательному закреплению статуса «Детей войны», – отметил председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Тульской области, депутат областной Думы Сергей Гребенщиков. – Тульская область стала 32-м регионом России, в котором был принят соответствующий региональный закон.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», шла к этому давно – как на федеральном, так и на региональном уровне. Закрепить статус «Детей войны» мы предлагали ещё во времена руководства Владимира Груздева, до Алексея Дюмина эта инициатива также неоднократно доносилась.

Когда в Тульской областной Думе седьмого созыва была создана фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ, первым внесенным законопроектом стал проект Закона Тульской области «О детях войны». Сегодня в Тульской области проживают 89 тысяч человек, относящихся к этой категории. За последние годы число «детей войны» сократилось более чем на треть – на 55 тысяч человек.

Страна должна поблагодарить «детей войны», потому что они вместе с фронтовиками и тружениками тыла ковали Победу, работали наравне со взрослыми, теряли своих близких. К сожалению, живых свидетелей тех грозных лет с каждым годом становится все меньше – тех, кто видел войну и может рассказать нам, нашим детям о ней без прикрас. Это очень важно, ведь народ, который не знает и не чтит своё прошлое, не имеет будущего!

Закон «О детях войны» был внесен депутатами практически всех фракций, нам удалось найти понимание и поддержку у всех. В первую очередь, это дань уважения нашим землякам и было бы неправильно «перетягивать одеяло на себя», пытаясь заработать политические очки. Первый шаг мы сделали – статус «Детей войны» законодательно закреплён в Тульской области. Теперь «дети войны» имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи, а также имеют преимущества при приёме в социальных учреждениях.

Наша следующая задача – изыскать средства в областном бюджете для того, чтобы ввести материальные меры поддержки «детей войны». Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ и депутаты приложат к этому все усилия!

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тульской области.