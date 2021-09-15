Тульское региональное отделение всероссийской политической партии "РОДИНА" открылось в Туле

Лидер регионального отделения всероссийской политической партии "РОДИНА" Владимир Ивашкевич.

Тульское региональное отделение партии открылось по адресу: улица Мориса Тореза, дом 7. Теперь туляки смогут напрямую обращаться к Владимиру Ивашкевичу, руководителю тульской «РОДИНЫ».

В Тульской области всероссийская партия «РОДИНА» работает давно – уже несколько лет в Новомосковске активисты партии ведут активную общественную деятельность. А сегодня и у тульских сторонников появился свой дом.

– В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой мы отказались от пышных праздников в честь официального открытия регионального отделения, – отметил лидер тульской «РОДИНЫ» Владимир Ивашкевич. – Но для нас это конечно важное событие. Ведь теперь мы стали ближе к тулякам и жителям региона. Это не какая-то предвыборная история, а важный шаг к людям, которые нуждаются в нашей помощи. Теперь наши двери открыты для всех.

Представители партии «РОДИНА» в Туле уверены, что региональное отделение станет эффективной площадкой для работы по улучшению качества жизни жителей Тульского региона.

Тульское региональное отделение партии открылось по адресу: улица Мориса Тореза, 7.

– Мы ждем активистов и сторонников, которые разделяют наши взгляды. Тех, кто хочет, чтобы наших детей и внуков учили чтить подвиг своих предков. Тех, кто готов честно трудиться, зная, что малыми делами они делают великий вклад в развитие своей страны. Тех, кто гордится своей Родиной и хочет, чтобы ей гордились все россияне.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ивашкевича Владимира Борисовича - специальный избирательный счет №40810810566009000015.