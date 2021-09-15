В беде не оставим!

На просьбу отремонтировать аварийный дом отреагировала СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. Фото: материалы пресс-служб

Просевший фундамент, потрескавшаяся штукатурка, плесень и как следствие – текущая кровля. В таких условиях живут обитатели дома на улице Рихарда Зорге, 19, в Туле. Несмотря на плачевное состояние, власти не спешат с капитальным ремонтом. Свои беды жильцы высказали члену Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александру Бычкову.

Как утверждают местные жители, в доме несколько десятилетий не проводили капитальный ремонт. Кроме того, одна из стен в свое время вовсе обрушилась. Власти не стали заниматься ее восстановлением. Они лишь возвели маленькую пристройку на месте обвала.

Просевший фундамент, потрескавшаяся штукатурка, плесень, текущая кровля: дом на ул. Рихарда Зорге, 19, в Туле. Фото: материалы пресс-служб

Проживание здесь трудно назвать комфортным и безопасным – проседает прогнивший фундамент и протекает крыша. При этом чиновники не торопятся с переселением.

Получив отказ в различных инстанциях, собственники обратились за помощью в партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. Справороссы не оставили обращение без внимания и навестили жильцов этого дома. Они заверили, что в ближайшее время этим вопросом займутся чиновники не только регионального, но у федерального уровня. Ожидается, что вслед за депутатами в разваливающийся дом придут и представители надзорных органов.

- Мы будем писать депутатский запрос в прокуратуру Тульской области для того, чтобы она вышла с необходимой инициативой. Если необходимо, обратимся к городским властям, чтобы здесь срочно сделали капитальный ремонт или расселили жильцов, – заявил член Центрального Совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Александр Бычков.

Отметим, решение проблемы аварийного и ветхого жилья в рамках комплексного развития территорий является одним из главных программных требований СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ. На предстоящие выборы партия идет с твердым намерением изменить сложившуюся ситуацию.