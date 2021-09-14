Тульские волонтеры передали канцтовары в детскую областную больницу

Представители МГЕР из единого волонтерского штаба, созданного по инициативе «Единой России» весной этого года, посетили Тульскую детскую областную клиническую больницу.

В минувший понедельник, 13 сентября, представители МГЕР из единого волонтёрского штаба, созданного по инициативе «Единой России» весной этого года, посетили Тульскую детскую областную клиническую больницу. Волонтеры привезли для ребят, находящихся на лечении в стационаре, наборы для творчества и канцелярские товары, а также экораскраски из переработанной бумаги.

Представитель волонтерского движения Владислав Нагорный проинформировал сотрудников лечебного учреждения о реализованных добрых делах молодогвардейцев.

- Заинтересованность молодёжи в добровольческой деятельности не может не радовать. Ряды активистов пополняются еженедельно. Это ребята с активной гражданской позицией и стремлением помочь окружающим, – отметил Владислав Нагорный.

- Привезенные наборы будут переданы деткам из многодетных и малоимущих семей. Канцтовары также пригодятся маленьким пациентам на занятиях в самой больнице. Хотим выразить активистам «Молодой Гвардии» благодарность за оказанную помощь. Будем рады дальнейшим совместным мероприятиям, – рассказала заведующая структурного подразделения детской областной больницы Татьяна Сулейман.

Весь август длилась акция «Собери ребёнка в школу», для ее реализации тульские молодогвардейцы также установили «полки добра» в нескольких специализированных магазинах. Все желающие могли приобрести школьную продукцию, поместив ее на специальную полку, после чего товары передавались активистами МГЕР в многодетные семьи.

- Подводя итог нашей работы в рамках акции «Собери ребёнка в школу», могу сказать, что наша команда отлично справилась с поставленной задачей. Мы помогли более 100 семьям региона. Итоги акции мы подвели в конце прошлой недели на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Также мы анонсировали новые добровольческие акции, которые уже совсем скоро будут реализованы, - добавил руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии», член регионального политсовета «Единой России» Павел Астафьев.

«Благотворительные акции единого волонтерского штаба – добрые дела, которые начались в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» в первые дни пандемии, – подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Это помощь одиноким и маломобильным людям, пенсионерам и инвалидам, медицинским работникам и пациентам инфекционных госпиталей, многодетным и малообеспеченным семьям. Их поддержка – в центре внимания депутатского корпуса «Единой России», ее волонтеров».

Оплачено из средств избирательного фонда Тульского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».