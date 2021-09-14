Штаб общественной поддержки «Единой России» заключил соглашение с «Ассоциацией многодетных семей»

Официальный представитель штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" Екатерина Толстая встретилась с руководителем Тульского городского отделения региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Еленой Гуськовой.

Во вторник, 14 сентября на площадке региональной общественной приемной «Единой России» прошла встреча официального представителя штаба общественной поддержки партии Екатерины Толстой с руководителем Тульского городского отделения региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Еленой Гуськовой.

На протяжении нескольких лет «Единая Россия» поддерживает инициативы этого объединения, в рамках социального партнерства оказывается содействие в организации семейных конкурсов, досуговых, спортивных и развлекательных мероприятий. Ассоциация развивает волонтерскую деятельность, вовлекает семьи в активную общественную работу по взаимной поддержке и помощи.

– Сотрудничество, договоренность о котором была достигнута сегодня, позволит реализовать новые совместные проекты, поможет активным семьям самореализоваться, получить необходимую практическую и консультационную помощь. В том числе, с помощью правозащитного центра, действующего на базе общественной приемной «Единой России», где каждую неделю проводятся юридические консультации, – отметила Екатерина Толстая.

Напомним, штаб общественной поддержки «Единой России» в Тульской области был создан 9 августа на базе региональной партийной приемной. Штаб сформирован с участием представителей общественных организаций, с которыми «Единая Россия» в разные годы заключила соглашения о сотрудничестве и социальном партнерстве – всего таких организаций более 40. Среди организаций, подключившихся к работе штаба, – единый волонтерский штаб и «Молодая Гвардия», «Добрый мир» и «Боевое братство», фонд «Не молчи» и «Союз женщин России», «Тульский областной молодёжный поисковый центр «Искатель» и Тульская региональная общественная организация «Экспедиция морских и подводных исследований».

Оплачено из средств избирательного фонда Тульского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».