Прошла приемка спортплощадок, обустроенных в рамках проекта «Наш город»

В Туле прошла комиссионная приемка работ по устройству спортивной площадки по ул. М. Горького, 1, в составе комиссии - депутат Тульской городской Думы Ирина Симонова

В дер. Барсуки состоялась комиссионная приемка спортивного и игрового оборудования, установленного по муниципальному проекту «Наш город», сразу по двум адресам: ул. Окружная, д. 16 и ул. Комсомольская, д. 1.

Курировали работы на данных объектах заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов и депутат Ирина Симонова. Работы выполнены в срок, у приемочной комиссии вопросов и замечаний не возникло. По итогам осмотра были подписаны акты приемки.

– Площадки многофункциональные, здесь могут заниматься как дети, так и взрослые. Удобное расположение спортивных городков дает возможность ребятам с ближних улиц проводить досуг с пользой, – считает Алексей Ионов.

В этот же день прошла комиссионная приемка работ по устройству спортивной площадки по ул. М. Горького, 1. Данная зона отдыха оборудована по муниципальному проекту «Наш город».

В дер. Барсуки состоялась комиссионная приемка спортивного и игрового оборудования, установленного по муниципальному проекту «Наш город».

В состав комиссии вошли депутат Тульской городской Думы Ирина Симонова, активные жители, сотрудники управления по благоустройству администрации города Тулы, МУ «ГСЕЗ», представители фирмы-подрядчика. Покрытие площадки выполнено из травмобезопасной резиновой плитки, установлены тренажеры и спортивные элементы.

– Прорезиненное покрытие позволяет заниматься спортом в любое время года, поэтому площадку можно назвать всесезонной. Уверена, она будет популярна у жителей близлежащих домов, – считает Ирина Симонова.

Комиссия приняла выполненные работы без замечаний, были подписаны соответствующие акты.

Депутат Тульской городской Думы Андрей Гурьянов принял участие в приемке работ по благоустройству дворовой территории по ул. Октябрьской, 77.

Депутат Тульской городской Думы Андрей Гурьянов в составе комиссии принял участие в приемке работ по благоустройству дворовой территории по ул. Октябрьской, д. 77. В рамках муниципального проекта «Наш город» здесь установлены детское игровое оборудование, скамейки и урны, обустроено травмобезопасное покрытие из резиновой плитки. Все работы выполнены в полном объеме, в ходе приемки замечаний не обнаружено, по результатам был подписан соответствующий акт.

В адрес Андрея Гурьянова от жителей поступила благодарность за возможность участия в проекте «Наш город» и содействие в благоустройстве двора.

– Необходимо создавать комфортные условия для развития детей. Уверен, обновленная детская площадка, обустроенная по проекту «Наш город», будет пользоваться популярностью у местных ребят, – прокомментировал Андрей Гурьянов.

13 сентября прошла комиссионная приемка игровой и спортивной площадки по ул. Горельской, 104.

Также 13 сентября прошла комиссионная приемка игровой и спортивной площадки по ул. Горельской, д. 104. Детский городок оборудован в рамках муниципального проекта «Наш город».

В состав приемочной комиссии вошли депутат Тульской городской Думы Сергей Кожевников, активные жители, представители управления по благоустройству администрации города Тулы, МУ «ГСЕЗ», подрядной организации.

По пожеланиям туляков были установлены игровые элементы, спортивные тренажеры, для безопасности детей по периметру смонтировано ограждение. Жители выразили депутатам и администрации города Тулы слова благодарности за возможность реализовать идею по благоустройству территории.

– Благодаря реализации проекта «Наш город» появилась возможность обустраивать не только дворы многоквартирных домов, но и территории частного сектора. Уверен, эта площадка прослужит долго. Взрослые и дети к ней будут относиться бережно, а ребята будут гулять здесь с удовольствием и больше времени проводить на свежем воздухе с пользой для здоровья, – пояснил Сергей Кожевников.

Отметим, муниципальный проект «Наш город» – совместная инициатива депутатов Тульской городской Думы и администрации города. На его реализацию выделено 100 млн рублей. Всего в перечне работ – 296 объектов.