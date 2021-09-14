Виктор Дзюба: "Народный бюджет» - реальная возможность изменить жизнь

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба.

Это гораздо больше, чем в прошлом году, что говорит о высоком доверии и готовности людей участвовать в качественных преобразованиях, происходящих в жизни родной земли. Каждый пакет документов прошел конкурсный отбор и взвешенную экспертную оценку, в результате конкурсного отбора из 1215 было одобрено 1104 заявки. Следующим этапом станет голосование за проекты - сами жители должны сказать, что для них наиболее важно и значимо!

- Проведена огромная работа, которая объединила жителей каждого города и района, - отмечает депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба. – Люди активно включились в реализацию проекта, понимая, что это реальный шанс изменить жизнь и решить актуальные вопросы развития территорий, благоустройства городов, сел, улиц и дворов за счет средств регионального и местных бюджетов, спонсоров и самих жителей. Более того, участвуя в проекте «Народный бюджет», сами люди определяют, куда направить средства в первую очередь, что важно для них, для их семей, родных, друзей и соседей.

Депутат подчеркнул, что за 10 лет в рамках «Народного бюджета» в регионе было реализовано 4 800 инициатив жителей на общую сумму более 5 млрд рулей, при этом львиную долю финансовой нагрузки – 3,5 млрд рулей - взял на себя бюджет региона. На реализацию проекта «Народный бюджет» в 2022-2023 годах в бюджете Тульской области предусмотрено 800 млн рублей.

Голосование за проекты «Народного бюджета» будет проходить 17, 18 и 19 сентября, одновременно с выборами Губернатора Тульской области и депутатов Государственной Думы РФ. С 20 сентября до 10 октября оно будет организовано на сайте «Открытый регион 71». Проекты-победили будут объявлены после 15 октября.

Приходите на выборы, поддержите свой проект! Ваш голос – это вклад в развитие и достойную жизнь, стабильность и уверенность в завтрашнем дне! Вместе мы сможем многое!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ № 183 Дзюбы Виктора Викторовича.