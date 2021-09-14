Надежда Школкина: Жители Тульской области имеют все больше возможностей заниматься спортом

Во дворе тульских домов по Гарнизонному проезду в Заречье начались работы по асфальтированию территории.

Не так давно во дворе тульских домов по Гарнизонному проезду в Заречье начались работы по асфальтированию территории — совсем скоро тут будет новая спортивная площадка.

Ход работ во время рабочей поездки проинспектировала уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами Надежда Школкина. Она рассказала, что летом во время встреч и общения с жителями было много вопросов и просьб обустроить место для занятий спортом. Проект стал возможным благодаря участию регионального оператора по обращению с ТКО «Хартия».

– Мы много говорим о развитии спорта в регионе, — сказала Школкина. — К счастью, в Туле и районах области дети и взрослые имеют всё больше возможностей заниматься спортом.

Строятся большие ФОКи, манежи. Но при этом не стоит забывать о роли малых спортивных площадок и воркаутов во дворах многоквартирных домов. Как раз такие объекты в большей степени способствуют формированию здорового образа жизни среди детей и взрослых, – считает Надежда Школкина.

Спортплощадка на Гарнизонном проезде будет оснащена функциональными тренажерами, здесь можно будет заниматься людям разного возраста. Кроме того, тут появится травмобезопасное покрытие, лавочки, урны, озеленение.

— Дети, молодежь с удовольствием занимаются спортом. К тому же у нас живет много военных. Мы очень рады, что прямо во дворе у нас появится современная спортивная площадка с тренажерами и снарядами. Надеемся, все работы выполнят качественно, и совсем скоро мы вновь соберемся здесь на открытии, — сказала жительница одного из домов по Гарнизонному проезду Елена Тищенкова.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ № 184 Школкиной Надежды Васильевны.