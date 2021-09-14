Депутат Сергей Гребенщиков о работе партийного Центра защиты прав граждан

О работе и достижениях партийного Центра защиты прав граждан рассказал Сергей Гребенщиков.

О его достижениях в интервью рассказал лидер тульских справороссов Сергей Гребенщиков.

– Сергей Валерьевич, с какими проблемами туляки приходят в партийный Центр защиты прав граждан?

– Основная масса обращений касается вопросов ЖКХ. Туляки жалуются на завышенные суммы в платежках за содержание жилья, ненадлежащую работу управляющих компаний и городских коммунальных служб.

– Предположим, что человек обратился в партийный Центр за помощью. Что происходит далее?

– Юристы Центра делают все возможное, чтобы помочь человеку. Результаты говорят сами за себя – общая сумма возвратов и перерасчетов, а также различных выплат, полученных жителями Тульской области с нашей помощью, превысила 10 млн рублей.

– Приходилось ли сотрудником Центра разбирать случаи мошенничества?

– Конечно! Некоторые конторы по-прежнему стараются вытянуть последние копейки из доверчивых пенсионеров. Старики оформляют кабальные кредиты на суммы от 100 до 500 тысяч рублей и теперь не знают, что делать. Мы научились работать с подобными вещами – уже удалось расторгнуть более 10 договоров купли-продажи и уберечь земляков от долговой ямы. А самое главное – теперь эти люди никогда не попадутся на уловку мошенников и знают, как защитить своих близких.

– Расскажите о главной победе партийного Центра?

– Нам удалось добиться предоставления квартир пятерым сиротам. Была проделана огромная работа – сбор документов, подготовка заявлений, составление исков, подача решений судов на исполнение… Конечно, многое здесь зависит от самих заявителей – от их желания, упорства и стремления. Но наши усилия оправдались – ребята получили благоустроенное и комфортное жилье.

– Давайте подведем итог пятилетнего цикла работы Центра защиты прав граждан?

– За пять лет специалисты Центра обработали более 6 000 обращений. Разработаны пошаговые алгоритмы решения самых разных проблем – от протекающих кровель до появления «лишних» строчек в квитанциях за ЖКУ. Отмечу, что обратиться за помощью к юристам могут все желающие. Мы не берем с граждан деньги. Это абсолютно бесплатно.

СПРАВКА:

Центр защиты прав граждан находится по адресу: город Тула, улица Менделеевская, дом 2/8.

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00. Телефон для записи на прием: 8 (4872)74-02-60.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тульской области.