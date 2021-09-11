Сотрудники Сбербанка восстановили яблоневый сад у Большого пруда в Ясной Поляне

Высадка приурочена к 100-летию музея-усадьбы «Ясная Поляна» и проходит в рамках ESG-проекта Сбербанка «Сбереги планету» Фото: материалы пресс-служб

В ней приняли участие сотрудники Среднерусского банка ПАО Сбербанк. Высадка нового сада приурочена к 100-летию музея-усадьбы «Ясная Поляна» и проходит в рамках ESG-проекта Сбербанка «Сбереги планету».

В мероприятии приняли участие сотрудники Среднерусского банка ПАО Сбербанк Фото: материалы пресс-служб

У Большого пруда было высажено 250 саженцев яблонь современных и исторических сортов — Антоновка, Коричное, Бабушкино, Штрейфлинг и других. Деревья куплены на средства сотрудников Сбербанка. В высадке приняли участие сотрудники банка из Тулы и Тульской области, Москвы, Подольска, Твери, Смоленска, Брянска, Калуги, Иванова, Рязани и других городов центральной России, а также сотрудники музея.

Это уже вторая акция Сбербанка по восстановлению яснополянских садов Фото: материалы пресс-служб

Сад от Павильона до Большого пруда Лев Толстой посадил весной 1863 года в честь рождения первенца. Софья Андреевна вспоминала: «… Лев Николаевич насажал большой яблочный сад, говоря, что это для Сережи, который тогда родился». На этом месте сад существовал до конца 1920-х годов, затем комиссар-хранитель музея Александра Толстая разбила здесь огород. Сад был восстановлен в 1949 году и с этого времени не реставрировался.

К 2020 году на этом участке оставалось менее 50% яблонь. В августе 2020 года меморативная комиссия музея пришла к выводу о необходимости реставрации сада у Большого пруда. Осенью прошлого года сад был раскорчеван, землю начали готовить к будущим посадкам.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая Фото: материалы пресс-служб

- На протяжении ста лет существования нашего музея главным принципом его работы было сохранение и развитие усадьбы Толстого в том виде, в котором ее знал и любил писатель. Сегодня вместе со Сбербанком мы не просто посадим яблоневый сад, мы отреставрируем тот сад, который был посажен Львом Николаевичем. От лица всех сотрудников музея я передаю сердечные слова благодарности участникам этой акции. Сегодняшнее событие войдет в историю Ясной Поляны, – сказала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко Фото: материалы пресс-служб

- Это уже вторая акция Сбербанка по восстановлению яснополянских садов. 11 октября 2020 года на территории Старого сада сотрудники Тульского отделения Сбербанка высадили 300 молодых саженцев девяти сортов. Участие в подобных проектах соответствует ESG-политике Сбербанка: мы всегда с готовностью откликаемся на экологические, благотворительные и социальные проекты, - отметил управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко.