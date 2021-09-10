В Тульской области газифицировано село Лосинское

В Одоевском районе Тульской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод к с. Лосинское.

В мероприятиях, посвященных вводу и подключению к сетям первого дома села, приняли участие первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев.

Участники торжественной церемонии пуска газа в село Лосинское.

Длина газопровода, построенного в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Тульской области ПАО «Газпром», составляет 6 км. Для подключения 26 домов села к сетям были проложены 3,7 км внутрипоселковых распределительных сетей.

Первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и Агапов Андрей Николаевич

- Новый газопровод без сомнения повысит качество жизни в селе Лосинское. Программа газификации направлена на социальное развитие регионов и создание максимально комфортных условий в домах жителей страны в том числе и в отдаленных от районных центров населенных пунктах, - отметил Николай Воробьев.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев.

Справка

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 гг. запланированы инвестиции в объеме 12,9 млрд руб. Средства будут направлены на строительство 177 межпоселковых газопроводов, двух газопроводов-отводов и ГРС общей протяженностью 734 км, реконструкцию двух ГРС, а также на техническое перевооружение шести ГРС.

В результате будут созданы условия для газификации 269 населенных пунктов в 20 районах области и в Туле.