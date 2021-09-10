«Наливайки» должны быть закрыты

Справороссы требуют ввести госмонополию на алкоголь.

Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Туле Сергей Гребенщиков предложил запретить «наливайки» – маленькие бары в жилых домах, в которых круглосуточно продают горячительные напитки. По его словам, справороссы предлагают принять соответствующий законопроект.

В Тульской области сложилась непростая ситуация с оборотом алкогольной продукции. Ограничения на продажу спиртного распространяются только на магазины, поэтому нечистые на руку дельцы открывают так называемые «наливайки».

Кому мешают?

Как правило, возле таких заведений собираются шумные компании. Залившие алкоголь в глотку не дают жителям близлежащих домов заснуть до утра. Люди массово жалуются на данные заведения и требуют их закрыть. Однако власти не торопятся с решением этой проблемы.

- Этим жарким летом, когда спать без открытых настежь окон стало просто невозможно, подобные пьяные компании стали для жителей Тульской области невыносимой мукой, – говорит председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Туле Сергей Гребенщиков. – Полиция разводит руками. Максимум, что могут сделать стражи порядка – забрать в отдел особо буйных ночных смутьянов. Но приструнить или вовсе закрыть «наливайки» они не могут.

Отрава?

Кроме того, в таких заведениях часто продают фальсификат и суррогат. За торговлю сомнительным зельем владельцы «наливаек» максимум получат штраф в 2 000 рублей. Однако их бизнес намного прибыльнее и с лихвой покрывает все расходы.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает запретить на законодательном уровне размещение так называемых «баров» на первых этажах жилых домов. Также справороссы требуют ввести государственную монополию на алкоголь. После принятия такой инициативы с рынка исчезнет спиртное низкого качества.

- Как минимум, необходимо увеличить требования по занимаемой площади – не может заведение общепита располагаться на 20 квадратных метрах, – считает Сергей Гребенщиков. – Предлагаем в десятки раз увеличить штрафы за продажу суррогатного алкоголя, чтобы нелегальным продавцам не пришлось рассчитывать на прибыль, а также ужесточить наказание вплоть до уголовных сроков.

По словам политика, спаивание жителей Тульской области – это явно не тот бизнес, который нужно поощрять. Его необходимо полностью перевести под контроль государства, считает законодатель.

- Только жесткими законами и крупными штрафами мы сможем остановить ту вакханалию, которая сейчас происходит в нашей стране в сфере продажи спиртосодержащей продукции. Страна спивается, необходимы жесткие меры, – заключил Сергей Гребенщиков.