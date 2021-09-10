«Единая Россия» внесла в парламент страны законопроект, запрещающий списывать социальные выплаты за долги

Законопроект позволит защитить получателей единовременных выплат.

Внесенные в Госдумы поправки прекратят практику, когда заёмщики списывают со счета должника средства, поступившие в рамках адресной, социальной поддержки государства.

По словам одного из авторов законопроекта, первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, ограничения по списанию за долги распространяются на социальные выплаты всем категориям граждан, которым решением Президента и Правительством РФ назначена единовременная помощь.

В случае, если человек сам захочет направить эти деньги в счет погашения долга, он может сделать это самостоятельно – этот вариант также прописан в документе.

Законопроект защищает денежные средства от удержания как в пользу банковских займов, так и по исполнительному производству. Более того, перечень социальных выплат, которые не могут быть списаны, будет в дальнейшем расширен.

Также внесенным законопроектом предусматривается, что списание по кредитам или исполнительному производству, будет производиться только с добровольного согласия гражданина. Кроме того, даже если у человека поменялись жизненные обстоятельства и есть необходимость в возврате списанных средств, он сможет обратиться в банковскую организацию в течение двух недель после списания. И кредитор будет за три рабочих дня вернуть деньги на счет гражданина.

Авторами законопроекта стали секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергей Неверов, а также его первый заместитель по законопроектной деятельности Андрей Исаев, сенаторы РФ Николай Журавлев и Инна Святенко.

– Дополнительные социальные выплаты, которые государство выделило для определенных категорий граждан – это мера прямой, адресной поддержки людей в непростой период, вызванный пандемией коронавируса, – отметил депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Виктор Дзюба. – С первых дней ковидного периода жителям страны, медикам, бизнесу оказывалось различное содействие, и новые решения Президента по единовременным социальным выплатам – очередная помощь людям, которая улучшит их материальное положение. Эти средства должны быть недоступны для списаний по исполнительным производствам и кредитам, и очень важно, что внесенный законопроект позволит и в будущем защитить государственные меры соцподдержки при их назначении.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ № 183 Дзюбы Виктора Викторовича.