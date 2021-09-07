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Общество7 сентября 2021 15:12

Троим тулякам присвоены звания "Почетный гражданин"

Во вторник, 7 сентября, состоялось 26-е внеочередное заседание Тульской городской Думы. Депутаты рассмотрели девять вопросов повестки дня
Источник:kp.ru
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Состоялось 26-е внеочередное заседание Тульской городской Думы.

Состоялось 26-е внеочередное заседание Тульской городской Думы.

Были единогласно поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Сведения о них были размещены на официальных сайтах МО г. Тула и администрации г. Тулы с целью информирования жителей и для изучения общественного мнения.

– В связи с юбилейными датами – 80-летием обороны города и 45-летием со дня присвоения Туле звания «город-герой» было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» трем гражданам, – отметила Глава города Ольга Слюсарева. – Все кандидаты – достойные и уважаемые люди. Их имена хорошо знакомы тулякам. Вручение удостоверений и знаков будет проводиться в торжественной обстановке в рамках празднования Дня города. Присвоение почетного звания Паршутину Валентину посмертно – это вклад Тульской городской Думы в дело сохранения памяти о юных героях, защищавших наш город. Почетные звания присвоены Сафронову Владимиру Николаевичу, Ширинкину Александру Ивановичу, Паршутину Валентину (посмертно).

Как рассказал директор МБОУ «Центр образования №39 им. Героя Советского Союза А. А. Рогожина» Богдан Лобач, в адрес Тульской городской Думы было направлено ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» (посмертно) пионеру Валентину Паршутину, геройски погибшему при защите города Тулы 29 октября 1941 года.

– Мы благодарны депутатам, которые поддержали наше обращение. Коллектив учителей и учащихся школы делает все, чтобы сохранить память о юном партизане: в музее есть экспозиция, посвященная нашему земляку, на здании учебного заведения установлена мемориальная доска, школьники ухаживают за могилой героя, – прокомментировал решение Думы Богдан Вячеславович.

Были единогласно поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Были единогласно поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Справка "КП"

Паршутин Валентин – пионер, геройски погибший при защите города Тулы 29 октября 1941 года. Ходатайство внесено МБОУ «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза А. А. Рогожина». Тульская оборонительная операция велась с октября по декабрь 1941 года и стала частью битвы под Москвой 1941-1942 годов, сыграв важную роль в создании условий для контрнаступления Красной Армии. Внес в оборону родного города свой вклад и юный защитник Валентин Паршутин. Валя участвовал в боях на подступах к Туле, где воевал отряд Тульского Рабочего полка. Он подносил бойцам снаряды, сумки с пулеметными лентами, был связным между батальонами. Юный пионер погиб в возрасте 12 лет.

Сафронов Владимир Николаевич – руководитель поискового отряда «Рубеж», военный пенсионер. Ходатайство внесено Общественной организацией «Тульский региональный Союз пенсионеров». С 1999 года и по настоящее время Владимир Николаевич принимает активное участие в поисковой деятельности и увековечении памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В результате деятельности поискового отряда «Рубеж», которым руководит Владимир Николаевич, были подняты останки 400 солдат и офицеров, из которых установлены имена тридцати человек, останки троих переданы родственникам. Последние 11 лет Владимир Николаевич занимается поиском ранее неучтенных жителей, солдат и офицеров Тульской области, погибших в концлагерях и на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Работает с документами немецких архивов, материалами обобщенного банка данных «Мемориал».

Ширинкин Александр Иванович – заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерного общества «Тульский молочный комбинат». Ходатайство внесено Союзом «Тульская торгово-промышленная палата». Александр Иванович начал свою трудовую деятельность в августе 1977 года после окончания Воронежского технологического института старшим инженером-механиком Тульского молочного комбината. Прошел путь от специалиста до руководителя одного из крупнейших предприятий молочной промышленности.

Депутаты рассмотрели девять вопросов повестки дня.

Депутаты рассмотрели девять вопросов повестки дня.

Про бюджет

Также в ходе внеочередного заседания Тульской городской Думы депутаты единогласно поддержали вопрос о внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Бюджет в текущем году будет увеличен по доходам на 1 млрд 413 млн 500 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений, налоговых и неналоговых доходов. По расходам бюджет увеличится на 1 млрд 361 млн 800 тыс. руб. Таким образом, в 2021 году объем доходов бюджета составит 18 млрд 967 млн 769 тыс. руб., расходов – 20 млрд 112 млн 506 тыс. руб.

Общий объем доходов бюджета на 2022 год утвержден в сумме 18 млрд 502 млн 018 тыс. руб., расходов – 19 млрд214 млн 600 тыс. руб.; на 2023 год – доходы в сумме 17 млрд 535 млн 976 тыс. руб., расходы – 18 млрд 301 млн 469 тыс. руб.

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