Троим тулякам присвоены звания "Почетный гражданин"

Состоялось 26-е внеочередное заседание Тульской городской Думы.

Были единогласно поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Сведения о них были размещены на официальных сайтах МО г. Тула и администрации г. Тулы с целью информирования жителей и для изучения общественного мнения.

– В связи с юбилейными датами – 80-летием обороны города и 45-летием со дня присвоения Туле звания «город-герой» было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» трем гражданам, – отметила Глава города Ольга Слюсарева. – Все кандидаты – достойные и уважаемые люди. Их имена хорошо знакомы тулякам. Вручение удостоверений и знаков будет проводиться в торжественной обстановке в рамках празднования Дня города. Присвоение почетного звания Паршутину Валентину посмертно – это вклад Тульской городской Думы в дело сохранения памяти о юных героях, защищавших наш город. Почетные звания присвоены Сафронову Владимиру Николаевичу, Ширинкину Александру Ивановичу, Паршутину Валентину (посмертно).

Как рассказал директор МБОУ «Центр образования №39 им. Героя Советского Союза А. А. Рогожина» Богдан Лобач, в адрес Тульской городской Думы было направлено ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» (посмертно) пионеру Валентину Паршутину, геройски погибшему при защите города Тулы 29 октября 1941 года.

– Мы благодарны депутатам, которые поддержали наше обращение. Коллектив учителей и учащихся школы делает все, чтобы сохранить память о юном партизане: в музее есть экспозиция, посвященная нашему земляку, на здании учебного заведения установлена мемориальная доска, школьники ухаживают за могилой героя, – прокомментировал решение Думы Богдан Вячеславович.

Были единогласно поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Справка "КП"

Паршутин Валентин – пионер, геройски погибший при защите города Тулы 29 октября 1941 года. Ходатайство внесено МБОУ «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза А. А. Рогожина». Тульская оборонительная операция велась с октября по декабрь 1941 года и стала частью битвы под Москвой 1941-1942 годов, сыграв важную роль в создании условий для контрнаступления Красной Армии. Внес в оборону родного города свой вклад и юный защитник Валентин Паршутин. Валя участвовал в боях на подступах к Туле, где воевал отряд Тульского Рабочего полка. Он подносил бойцам снаряды, сумки с пулеметными лентами, был связным между батальонами. Юный пионер погиб в возрасте 12 лет.

Сафронов Владимир Николаевич – руководитель поискового отряда «Рубеж», военный пенсионер. Ходатайство внесено Общественной организацией «Тульский региональный Союз пенсионеров». С 1999 года и по настоящее время Владимир Николаевич принимает активное участие в поисковой деятельности и увековечении памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В результате деятельности поискового отряда «Рубеж», которым руководит Владимир Николаевич, были подняты останки 400 солдат и офицеров, из которых установлены имена тридцати человек, останки троих переданы родственникам. Последние 11 лет Владимир Николаевич занимается поиском ранее неучтенных жителей, солдат и офицеров Тульской области, погибших в концлагерях и на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Работает с документами немецких архивов, материалами обобщенного банка данных «Мемориал».

Ширинкин Александр Иванович – заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерного общества «Тульский молочный комбинат». Ходатайство внесено Союзом «Тульская торгово-промышленная палата». Александр Иванович начал свою трудовую деятельность в августе 1977 года после окончания Воронежского технологического института старшим инженером-механиком Тульского молочного комбината. Прошел путь от специалиста до руководителя одного из крупнейших предприятий молочной промышленности.

Депутаты рассмотрели девять вопросов повестки дня.

Про бюджет

Также в ходе внеочередного заседания Тульской городской Думы депутаты единогласно поддержали вопрос о внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Бюджет в текущем году будет увеличен по доходам на 1 млрд 413 млн 500 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений, налоговых и неналоговых доходов. По расходам бюджет увеличится на 1 млрд 361 млн 800 тыс. руб. Таким образом, в 2021 году объем доходов бюджета составит 18 млрд 967 млн 769 тыс. руб., расходов – 20 млрд 112 млн 506 тыс. руб.

Общий объем доходов бюджета на 2022 год утвержден в сумме 18 млрд 502 млн 018 тыс. руб., расходов – 19 млрд214 млн 600 тыс. руб.; на 2023 год – доходы в сумме 17 млрд 535 млн 976 тыс. руб., расходы – 18 млрд 301 млн 469 тыс. руб.