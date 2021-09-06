Надежда Школкина побывала в центре поддержки пожилых людей

Проект начал развиваться в Тульской области в 2018 году, когда по инициативе губернатора Алексея Дюмина Тула вошла в шесть пилотных регионов по внедрению системы поддержки пожилых людей.

Она познакомилась с работниками центра, с работой в рамках реализации региональной программы «Тульское долголетие».

Тульский координационный центр – один из первых в России, поистине уникальное учреждение. Всего за несколько лет его деятельности сюда обратилось за помощью более 50 000 туляков.

Проект начал развиваться в Тульской области в 2018 году, когда по инициативе губернатора Алексея Дюмина Тула вошла в шесть пилотных регионов по внедрению системы поддержки пожилых людей. Координационный центр был открыт в 2019 году. Слово координационный в его названии означает координацию всех действий после обращения за помощью. Специалисты центра просчитывают наиболее эффективный маршрут оказания помощи человеку, с учетом его потребностей и имеющихся возможностей.

– Кому-то сиделка нужна, или просят оформить в интернат, – рассказывает руководитель центра Светлана Назина. – Мы отсматриваем весь процесс: когда вышел специалист нашего учреждения, какая помощь еще нужна. Мониторим обратную связь: удовлетворенность граждан полученными социальными услугами.

Одна из самых востребованных услуг – школы родственного ухода, которые открыты в каждом муниципальном образовании. Сертифицированные специалисты помогают родственникам овладеть навыками ухода, как проводить профилактику осложнений маломобильного человека. Или как безопасно перевернуть его на бок, переместить со стула на стул или в коляску. Это все – целая наука. Пока у нас в жизни все в порядке, мы о ней не задумываемся. Но когда возникает такая необходимость, кто-то должен эти знания передать. Внимание. Нам оно нужно всем, но с определенного возраста – особенно. А зачастую пожилые люди хотят ощущать свою значимость в семье. Чтобы их не отодвигали от обязанностей по дому, наоборот, давали возможность производить хотя бы незначительную работу. Поэтому работа с пожилым человеком, уверяют в центре, начинается с изучения его биографии.

Общественный куратор проекта «Тульское долголетие» Надежда Школкина.

– Губернатор области считает создание условий для активного долголетия ключевым направлением в жизни региона. Он поставил задачу по увеличению продолжительности здоровой жизни и снижению смертности среди пожилых граждан, – отметила Надежда Школкина.

Она рассказала, что проект «Тульское долголетие», осуществляемый в регионе, призван помочь старшему поколению вести активный образ жизни и использовать все возможности для самореализации. Не только укреплять здоровье, но и получать новые знания и навыки, участвовать в различных мероприятиях, продолжать свою профессиональную деятельность. В центре его внимания – старшее поколение, независимо от места жительства, общественной активности, потребности в помощи, потребность сохранять кадровый потенциал людей старшего поколения и применять их профессиональный опыт в экономике региона. В Тульской области развивается нормативная правовая база социальной поддержки различных категорий граждан, совершенствуется порядок предоставления мер социальной поддержки, оптимизируется работа центров занятости населения Тульской области.

– Человек должен в любом возрасте жить полноценной жизнью, – подчеркнула Надежда Школкина. – В Тульском регионе делается все для того, чтобы пожилые люди чувствовали себя востребованными, полноценными членами общества.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ № 184 Школкиной Надежды Васильевны.