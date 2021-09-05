Лидер тульской «РОДИНЫ» Владимир Ивашкевич поздравил газовиков и нефтяников с профессиональным праздником

Лидер регионального отделения партии «РОДИНА» в Тульской области Владимир Ивашкевич.

- Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нефтяная и газовая сферы объединяют людей самых разных профессий: проектировщиков и сварщиков, инженеров и бухгалтеров… Но все они трудятся на благо нашей Родины.

Добыча нефти и газа происходит нередко в самых суровых условиях, но ваша самоотверженность и чувство долга заставляют вас идти только вперед.

Отрадно видеть, что сегодня газ приходит даже в самые отдаленные населенные пункты нашей Родины. Появляются новые газопроводы, способные обеспечить бесперебойный транзит голубого топлива в другие страны. А продукты переработки нефти находят применение все в новых и новых сферах жизни.

Хочу пожелать вам успешно завершить Программу развития газоснабжения и газификации регионов России, а также Программу догазификации, чтобы голубое топливо пришло в каждый населенный пункт, где его так ждут. Ведь вместе с газом в дома приходит тепло и уют.

Безаварийной работы, достижения новых профессиональных высот, финансового и семейного благополучия!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ивашкевича Владимира Борисовича - специальный избирательный счет №40810810566009000015.