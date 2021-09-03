В поселке Каменецкий открылся переформатированный офис Сбербанка

Торжественный момент открытия.

Клиенты Сбера в современных условиях могут воспользоваться широким спектром услуг - оплатить квитанции, сделать платежи, получить кредитные карты и т.д. В офисе был выполнен капитальный ремонт в соответствии с обновленным брендом, обустроена комфортная клиентская зона.

В торжественной церемонии открытия обновленного офиса Сбербанка приняли участие управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко, глава администрации Узловского района Николай Терехов, глава МО Каменецкое Алексей Чудиков, старший менеджер по обслуживанию офиса 8604/259 Лилия Чекалова, представитель подрядной организации «Капитал-Ойл» Алексей Федичев.

- Проведенный ремонт - это один из этапов масштабной программы переформатирования филиальной сети банка, реализуемой в соответствии со стратегией развития Сбербанка. Наша задача – предоставлять всем клиентам равные возможности для получения качественных услуг в комфортных современных условиях, - прокомментировал Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк.