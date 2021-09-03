Более трех тысяч жителей Тульской области сделали шаг к своему здоровью

В регионе завершилась профилактическая акция, которая помогает людям позаботиться о состоянии организма.

«Шаг к здоровью» – уникальный профилактический проект, с помощью которого жители отдаленных территорий получают возможность пройти медицинское экспресс-обследование практически рядом с домом. Это набор основных анализов, которые дают объективную картину физиологического состояния.

Акция проводится Благотворительным фондом содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Тульской области и при содействии «Волонтеров-медиков», входящих в единый волонтерский штаб. Напомним, он был создан на площадке «Единой России» в конце июня и объединил представителей различных общественных организаций в реализации акций взаимопомощи и поддержки.

– Одно из направлений волонтерской, общественной работы – забота о здоровье и безопасности людей, – отметила уполномоченный представитель Губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами Надежда Школкина. – Организация выездных лабораторий помогает людям проверить основные показатели состояния организма в удобном формате. Нет необходимости куда-то далеко ехать, заранее записываться на анализы – всё в шаговой доступности. Это осо-бенно важно в период пандемии, когда от своевременности обследования зависит очень многое. Проект способствует решению важнейшей задачи, которую ставит руководство страны, глава нашего региона – максимально приблизить медицинскую помощь к людям.

В этом сезоне проект «Шаг к здоровью» стартовал в июне. За это время организовано несколько выездов в муниципальные образования Тульской области, в том числе в сельские территории.

Участие в проекте волонтеров-медиков позволило провести экспресс-обследование более чем трех тысяч жителей. Оно включало проверку уровня глюкозы в крови, определение показателя холестерина, измерение давления и уровня насыщения крови кислородом.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ № 184 Школкиной Надежды Васильевны.