Виктор Дзюба: Кадровый вопрос в сфере здравоохранения для Тульской области актуален

В «Единой России» обсудили инициативы, связанные с подготовкой медицинских специалистов.

В российскую систему здравоохранения необходимо внедрить программу удержания врачей в удаленных регионах. У медиков должны появиться возможности постоянного повышения квалификации – с таким предложением выступил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время консилиума, организованного на площадке «Единой России».

Предлагалось также разрешить студентам медицинских вузов работать фельдшерами на скорой помощи при условии прохождения соответствующей аттестации. Говорилось о необходимости повышать контроль над цифрами приема в медвузы и развивать механизмы социальной поддержки врачей и среднего медперсонала на муниципальном уровне.

Кроме этого, шла речь о расширении возможностей федеральной программы «Земский доктор», о снижении проходных баллов по ЕГЭ для целевого набора в регионах. Подводя итоги обсуждения, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что в рамках совместной деятельности с депутатами «Единой России» ведомство всегда готово к консультативной, методической и любой другой поддержке.

– Кадровый вопрос в сфере здравоохранения для Тульской области актуален, и он постепенно решается, – отмечает депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Виктор Дзюба. – Для привлечения квалифицированных специалистов применяются различные способы, например, через обеспечение медиков жильем. Здесь, в частности, работают механизмы государственно-частного партнерства. В региональную собственность от компании «ДОМ.РФ» получено 100 квартир, которые по поручению Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина ремонтируются и передаются врачам. Кроме этого, за счет регионального бюджета планируется приобрести дополнительно 25 квартир для медицинских работников на территории муниципальных образований. Также в следующем году предусмотрено строительство коттеджного поселка для врачей – 20 индивидуальных жилых домов площадью 120-140 квадратных метров. Для комфортной работы медиков предоставляется служебный транспорт. Помимо федеральных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», действующих в стране по инициативе партии «Единая Россия», в Тульской области существуют единовременные выплаты регионального уровня. Они предназначаются врачам узкого профиля: 650 тысяч рублей медикам, изъявившим желание трудиться в амбулаторном звене, и 450 тысяч – фельдшерам службы скорой медицинской помощи.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ № 183 Дзюбы Виктора Викторовича.