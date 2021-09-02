Изготовлены бюллетени для голосования на выборах Губернатора Тульской области

Состоялась приемка членами избирательной комиссии региона избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Тульской области.

- По заказу избиркома изготовлено 1 168 125 бюллетеней. Из них 213 437 – для избирательных участков, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней, – рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Бюллетень содержит информацию о порядке его заполнения. Избиратель должен поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. Далее в бюллетене размещены фамилии зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке: Дюмин Алексей Геннадьевич, Исаков Владимир Павлович, Моисеев Юрий Фясыхович, Ростовцев Владимир Николаевич. Также в нем содержится краткая информация о каждом из них: дата рождения, место работы, занимаемая должность, кем выдвинута кандидатура для участия в выборах.

Сотрудниками ФГУП «Главный центр специальной связи» бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные комиссии Тульской области.

- Мы ответственно подходим к выполнению задачи по бесперебойной и своевременной доставке бюллетеней. Сегодня в течение дня все избирательные бюллетени будут доставлены в территориальные комиссии, – сказал заместитель начальника Управления специальной связи по Тульской области Айрат Юнусов.