Виктор Дзюба: Дети должны расти в атмосфере творчества и счастья

Виктор Дзюба побывал на стройплощадке детского сада в селе Крапивна Щекинского района.

Свое отражение она нашла в Программе развития Тульской области, которая разработана по инициативе Губернатора Алексея Дюмина и является стратегической установкой к действию на ближайшие пять лет.

Ключевой приоритет Программы - новый региональный проект «Демография», направленный на укрепление здоровья и благополучие людей, роста численности населения и повышение качества жизни. Он в полной мере отвечает задачам национального проекта «Демография», в рамках которого в Тульской области уже реализуется ряд важных социальных проектов. За пять лет в регионе планируется построить 13 новых детских садов, что позволит обеспечить 100-процетную доступность дошкольного образования. Напомним, что в прошлом году по нацпроекту «Демография» в Тульской области ввели в эксплуатацию 8 дошкольных учреждений, в текущем будут сданы еще девять. Будет создано более одной тысячи мест в детских садах, в том числе для детей до 3 лет.

Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

- Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу, чтобы новые детские сады были удобными, комфортными и отвечали запросам родителей и детей, - отмечает депутат Виктор Дзюба. - Другой важный момент – строители должны строго соблюдать санитарные нормы и требования безопасности, а также придерживаться установленных сроков строительства. Необходимо подходить к выполнению поставленной задачи ответственно и добросовестно, с особым вниманием и заботой. Дети - будущее нашей страны, они должны расти и развиваться в комфортных условиях, в окружении атмосферы творчества, радости и счастья. Создать такие условия - наша общая задача!

Виктор Дзюба побывал на стройплощадке детского сада в селе Крапивна Щекинского района. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Демография». Заказчиком выступает Управление капитального строительства муниципального образования.

По словам директора Управления капитального строительства Щекинского района Ивана Антоновича, строительство детского сада начались осенью прошлого года. Проект типовой, рассчитан на 75 мест. В области он четвертый по счету. Новое двухэтажное здание с яркой красочной отделкой фасадов отвечает всем современным требования. В нем будут организованы игровые комнаты и спальни для детей в возрасте от 1,5 до семи лет, музыкальный зал, зал для спортивных занятий, пищеблок и административно-хозяйственные помещения. На прилегающей территории будут обстроены площадки для прогулок, подвижных и развивающих игр и занятий спортом.

За пять лет в регионе планируется построить 13 новых детских садов, что позволит обеспечить 100-процетную доступность дошкольного образования.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ № 183 Дзюбы Виктора Викторовича.