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Здоровье29 августа 2021 12:09

В Тульской области 11 человек умерли от COVID-19 за сутки

Выздоровело за этот же период 105 жителей региона
Источник:kp.ru
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В Тульской области 11 человек умерли от COVID-19 за сутки

В Тульской области 11 человек умерли от COVID-19 за сутки

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 29 августа, 12:00, за последние сутки в Тульской области от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 11 человек. Всего с марта прошлого года по этим причинам умерло 2 689 человек.

За этот же период выявили 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Тульской области зарегистрировали 51 134 заболевших.

Количество выздоровевших за эти сутки составило 105 жителей Тульской области. А за все время этот показатель составляет 43 599 человек.

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