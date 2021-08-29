В Тульской области 11 человек умерли от COVID-19 за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 29 августа, 12:00, за последние сутки в Тульской области от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 11 человек. Всего с марта прошлого года по этим причинам умерло 2 689 человек.

За этот же период выявили 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Тульской области зарегистрировали 51 134 заболевших.

Количество выздоровевших за эти сутки составило 105 жителей Тульской области. А за все время этот показатель составляет 43 599 человек.