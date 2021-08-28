Мормон из Плавска был арестован на 15 суток за экстремизм

Уроженец Плавска, являющийся по своим убеждениям мормоном, в очередной раз попал в поле зрения представителей правоохранительных органов. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. Экстремизм".

Обвиняемый разместил в интернет-сети на своей странице в инстаграме изображения, содержащие свастику и являющиеся экстремистскими материалами. При этом в суде он отказался объяснять причины и цели своих действий, пояснив, что будет разговаривать исключительно с представителем руководства мормонов из США. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

При этом в начале года мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей за размещение в социальной сети православных икон в оскорбительном виде, а в марте он разместил в инстаграме материалы экстремистского характера, за что получил 10 суток.