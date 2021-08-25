Комфортное голосование на избирательных участках тулякам с особенностями здоровья обеспечат волонтеры

Активистам рассказали о правовом статусе волонтера и об этикете общения с лицами, имеющими ограничения здоровья.

Экспертами выступили советник председателя избирательной комиссии Тульской области Дмитрий Самочкин и главный инструктор-специалист по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы Артем Муницын.

Активистам рассказали о правовом статусе волонтера и об этикете общения с лицами, имеющими ограничения здоровья.

- Для нас очень важно проводить подобные мероприятия, потому что за последние несколько лет люди с ограниченными возможностями здоровья стали активно включаться в социально-экономические процессы, в том числе и выборы. Но, к сожалению, не все знают, как правильно взаимодействовать с такими людьми. Наша задача – акцентировать внимание на самых важных аспектах, – отметил Артём Муницын.

До дня голосования на площадке ресурсного центра пройдет еще 2 обучающих семинара для волонтеров в очном формате, далее работа продолжится «онлайн».

Лица с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут в дни голосования лично прийти на избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Для этого с 9 по 14 сентября необходимо подать заявление о голосовании вне помещения в личном кабинете на Госуслугах, либо с 9 сентября до 14:00 19 сентября в участковом избиркоме. Проголосовать вне помещения для голосования смогут и другие избиратели, которые не смогут прийти на избирательный участок, так как ухаживают за людьми, которые в этом нуждаются, а также по состоянию здоровья и иным уважительным причинам.

Особые условия будут созданы на пяти избирательных участках региона для инвалидов по зрению. Два из таких УИК находятся в Новомосковском районе, по одному в Киреевском и Щекинском районах, а также в Пролетарском районе Тулы. Эти участки будут оборудованы информационными стендами с материалами, написанными крупным шрифтом и с применением шрифта Брайля. Специальные трафареты помогут людям с проблемами зрения самостоятельно заполнить бюллетень.