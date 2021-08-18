Почему вирус папилломы опасен?

Елена Михеева, врач-дерматовенеролог:

- Из всего множества вирусов наиболее опасными для человека являются 40, которые приводят к поражению аногенитального тракта. Часть вирусов безвредна для человека, другие вызывают бородавки (плоские, подошвенные, обычные и т. д.). Другая часть вызывает высокоонкогенные заболевания. В 90 % случаев инфицирование вирусом не несет каких-то клинических случаев, человек просто является носителем, но заражать других он может. ВПЧ 6 и 11 типов чаще всего являются возбудителями остроконечных кондилом или аногенитальных бородавок. ВПЧ 1 и 4 типов чаще приводят в подошвенным бородавкам. Типы 10, 48, 49 являются возбудителями плоских или обычных бородавок. Чтобы точно узнать происхождение «бородавок», нужно обследоваться у врача-дерматовенеролога и сдать анализы методом ПЦР для определения наличия вируса и его типа.

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Что касается пути заражения, то некоторые типы вируса папилломы человека (ВПЧ) действительно передаются только половым путем. Другие виды заражения этими типами ВПЧ – это очень маловероятная гипотеза. Возможно, что кто-то из партнеров просто является носителем вируса.

При раке шейки матки ВПЧ выявляется практически в 100 % случаев заболеваний. Помимо рака шейки матки, он может приводить к раку прямой кишки в 80 % случаев, а к онкологии влагалища – в 70 % случаев, к раку ротовой полости и глотки – до 30 % и раку полового члена – в 50 % случаев.

ВПЧ делятся на высокоонкогенные и низкоонкогенные. Из высокоонкогенных ВПЧ особого внимания заслуживают 16 и 18, так как они наиболее распространены и опасны.

Даже при отсутствии клинических проявлений необходимо регулярное обследование, чтобы избежать риска развития онкологических заболеваний. Диагностируется вирус методом ПЦР из цервикального канала у женщин и из уретры – у мужчин.

Вирус имеет множество разновидностей. Несколько типов, в т. ч. 16 и 18 и др. - онкогенные, то есть участвуют в развитии онкологической опухоли шейки матки. В 2008 году немецкий ученый Харольд цур Хаузен получил Нобелевскую премию, доказав инфекционную природу этой серьезной, часто смертельной болезни. Рак шейки матки занимает 2-е место в списке злокачественных новообразований у женщин в возрасте 15-44 лет. Ежегодно в России 7 тыс. наших соотечественниц погибают от этого заболевания. При этом мужчины, как правило, являются лишь носителями ВПЧ. С женщинами же ситуация сложнее.

Факторы риска

• раннее начало половой жизни. У подростков еще не сформирована естественная защита половых органов, и рак шейки матки имеет больше шансов на развитие;

• частая смена половых партнеров;

• наслоение других инфекций, передаваемых половым путем.

Если тип вируса потенциально онкогенный, это еще не означает, что вы обязательно заболеете. Молодой организм может самостоятельно уничтожить вирус в течение 1-2-х лет. В случае первого положительного результата необходимо повторить ВПЧ-тест через год вместе с цитологическим исследованием слизистой шейки матки. Это позволит вовремя выявить неблагоприятные изменения и избежать развития злокачественного заболевания.

Лечение

При наличии клинических проявлений (кондилом и бородавок) образования подлежат деструкции (удалению). При изменениях на шейке матки (дисплазия или онкоочаги) также сначала проводится удаление пораженной ткани. Далее пациенты с выявленным ВПЧ должны получать противовирусную терапию.

Такую терапию все пациенты получают абсолютно бесплатно в рамках госгарантий в Тульском областном клиническом кожновенерологическом диспансере. Лечение можно получать в условиях круглосуточного или дневного стационара. Противовирусная терапия направлена на стимуляцию прекращения прогрессирования заболевания и онкологических проявлений.

Диагностика

Лариса Суханова, заведующая клинической лабораторией диспансера:

– Общепризнано, что рак шейки матки – это первый вид рака, для которого была доказана инфекционная природа возникновения, а значит, его можно предотвратить, регулярно проводя ВПЧ-тестирования.

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В кожвендиспансере активно проводится ВПЧ-тестирование в рамках государственной программы Тульской области. Пациентам тестирование проводится бесплатно.

По данным широких международных исследований, ВПЧ обнаруживается практически в 100 % случаев диагностики рака шейки матки. Однако существуют также и данные, что впч-тест в 10 % случаев не обнаруживается при выявлении плоскоклеточных карцином и в более 10 % случаев – при выявлении аденокарцином.

Но пока до конца не выявлено, действительно ли ВПЧ может отсутствовать в раковой ткани или просто не выявляется по причине низкой чувствительности ВПЧ-тестов, или инициируется другими индукторами канцерогенеза.

ВПЧ-тесты, которые мы используем, на основе полимерной цепной реакции, имеют универсальные праймеры и узнают большинство генотипов ВПЧ группы «Альфа», включая типы как высокого, так и низкого канцерогенного риска.

Дизайн набора в Тульском кожвендиспансере позволяет дифференцировать не 12, как было раньше, а 14 генотипов ВПЧ в формате мультифлекс. Еще один бонус набора – это определение интеграции вируса Днк в геном клетки, вызывая его дестабилизацию и неконтролируемое деление клеток.

На сегодняшний день ВПЧ-тестирование рассматривается как важнейший элемент скрининга рака шейки матки. Легче заболевание предотвратить, чем лечить. Регулярное обследование снизит риск воспалительных и онкозаболеваний.

СПРАВКА «КП»

ПЦР (полимеразная цепная реакция) - быстрый и достоверный метод диагностики инфекционных заболеваний. Метод ПЦР позволяет добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе). Метод основан на многократном избирательном копировании (амплификации) определенного участка ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях. ПЦР-анализ обнаруживает наличие возбудителей инфекционных заболеваний в тех случаях, когда другими методами это сделать невозможно. Унифицированный метод обработки биоматериала и детекции продуктов реакции и автоматизация процесса амплификации дают возможность провести полный анализ за 4-5 часов.